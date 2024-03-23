Mantan Pelatih Liverpool Puji Lemparan Maut Pratama Arhan yang Hasilkan Gol ke Gawang Vietnam hingga Beri 3 Emoji Ini

Lemparan ke dalam Pratama Arhan menjadi awal gol Timnas Indonesia (Foto: Youtube/RCTI Sports))

MANTAN pelatih Liverpool puji lemparan maut Pratama Arhan yang hasilkan gol ke gawang Timnas Vietnam hingga beri tiga emoji ini. Ia tampak begitu terkesan dengan cara pemain Suwon FC itu melempar bola.

Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam pada matchday tiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Gol tunggal kemenangan Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Vikri (52'). Namun, gol itu tercipta tidak lepas dari peran Arhan yang masuk di awal babak kedua.

Bola lemparan ke dalam pemain kelahiran Blora itu gagal disapu pertahanan Vietnam dengan baik. Si kulit bundar lalu jatuh di depan Egy yang dengan mudah menaklukkan kiper Filip Nguyen di mulut gawang.

Aksi Arhan itu sampai membuat eks pelatih set piece Liverpool, Thomas Gronnemark kagum. Lewat media sosial Twitter, ia memberi tiga emoji untuk gol tersebut.

Pria asal Denmark itu memberi emoji bullseye. Itu menandakan lemparan ke dalam Arhan tepat sasaran yakni kotak penalti Vietnam.