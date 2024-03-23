4 Negara Asia Tenggara yang Bikin Kejutan di Matchday Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Kalahkan Tim yang Ranking FIFA-nya Terpaut Jauh!

4 Negara Asia Tenggara yang Bikin Kejutan di Matchday Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

ADA 4 negara Asia Tenggara yang bikin kejutan di matchday ketiga babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya tentu adalah Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang sukses menumbangkan rival mereka, yakni Vietnam dengan skor 1-0.

Selain Timnas Indonesia, ada tiga tim asal Asia Tenggara lagi yang berhasil memberikan kejutan dalam pertandingan yang digelar pada Kamis 21 Maret 2024 lalu. Penasaran siapa saja?

Berikut 4 Negara Asia Tenggara yang Bikin Kejutan di Matchday Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026:

4. Timnas Singapura





Timnas Singapura secara mengejutkan mampu menahan China 2-2. Menariknya lagi, hasil imbang itu dapat terjadi ketika Singapura sempat tertinggal 0-2.

Ya, awalnya Singapura sudah tertinggal 0-2 hingga menit 50-an. Beruntung, Singapura dapat mencetak dua gol penyeimbang lewat Faris Ramli (53’) dan Jacob Mahler (81’).

Berkat kemenangan itu, Singapura berhasil merebut poin perdana di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya saja, satu poin itu tak membuat Singapura beranjak dari dasar klasemen Grup C, sementara China sendiri kini di posisi ketiga.

3. Timnas Myanmar

Myanmar juga secara mengejutkan mampu menahan Suriah 1-1 di laga lanjutan Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sama seperti Singapura, itu merupakan poin perdana Myanmar di turnamen tersebut dan tak membuat negara tersebut beranjak dari dasar klasemen Grup B.

Meski begitu, hasil imbang tersebut tetap luar biasa untuk Myanmar. Sebab negara peringkat 162 FIFA itu sukses meredam permainan tim dengan posisi 89 dunia.