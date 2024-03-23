Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Asia Tenggara yang Bikin Kejutan di Matchday Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Kalahkan Tim yang Ranking FIFA-nya Terpaut Jauh!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |09:21 WIB
4 Negara Asia Tenggara yang Bikin Kejutan di Matchday Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Kalahkan Tim yang Ranking FIFA-nya Terpaut Jauh!
4 Negara Asia Tenggara yang Bikin Kejutan di Matchday Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

ADA 4 negara Asia Tenggara yang bikin kejutan di matchday ketiga babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya tentu adalah Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang sukses menumbangkan rival mereka, yakni Vietnam dengan skor 1-0.

Selain Timnas Indonesia, ada tiga tim asal Asia Tenggara lagi yang berhasil memberikan kejutan dalam pertandingan yang digelar pada Kamis 21 Maret 2024 lalu. Penasaran siapa saja?

Berikut 4 Negara Asia Tenggara yang Bikin Kejutan di Matchday Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026:

4. Timnas Singapura

Timnas Singapura vs Timnas China

Timnas Singapura secara mengejutkan mampu menahan China 2-2. Menariknya lagi, hasil imbang itu dapat terjadi ketika Singapura sempat tertinggal 0-2.

Ya, awalnya Singapura sudah tertinggal 0-2 hingga menit 50-an. Beruntung, Singapura dapat mencetak dua gol penyeimbang lewat Faris Ramli (53’) dan Jacob Mahler (81’).

Berkat kemenangan itu, Singapura berhasil merebut poin perdana di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya saja, satu poin itu tak membuat Singapura beranjak dari dasar klasemen Grup C, sementara China sendiri kini di posisi ketiga.

3. Timnas Myanmar

Myanmar juga secara mengejutkan mampu menahan Suriah 1-1 di laga lanjutan Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sama seperti Singapura, itu merupakan poin perdana Myanmar di turnamen tersebut dan tak membuat negara tersebut beranjak dari dasar klasemen Grup B.

Meski begitu, hasil imbang tersebut tetap luar biasa untuk Myanmar. Sebab negara peringkat 162 FIFA itu sukses meredam permainan tim dengan posisi 89 dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/49/3193215/adrian_luna_salah_satu_pemain_yang_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_aluna21-GpOX_large.jpg
5 Pemain yang Dijagokan Gabung Persib Bandung pada Januari 2026, Nomor 1 Adrian Luna!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/49/3192944/federico_barba_selangkah_lagi_tinggalkan_persib_bandung_fedebarba19-nC9i_large.jpg
3 Calon Pengganti Federico Barba di Persib Bandung, Nomor 1 Bek Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191722/manchester_city-N7Vy_large.jpg
3 Klub Raksasa Eropa yang Ternyata Dimiliki Pengusaha Muslim, Nomor 1 Sempat Terjebak di Zona Degradasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191470/timnas_malaysia-eAIQ_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Alami Penurunan Ranking FIFA Jelang Tutup Tahun 2025, Nomor 1 Malaysia Terjun Bebas!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/50/1662147/10-duel-tinju-paling-ditunggu-tahun-2026-ada-tyson-fury-vs-anthony-joshua-oie.webp
10 Duel Tinju Paling Ditunggu Tahun 2026: Ada Tyson Fury vs Anthony Joshua!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/christopher_nkunku_merayakan_golnya_saat_ac_milan.jpg
AC Milan Sudah Dapat Striker, Tapi Masih Punya PR Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement