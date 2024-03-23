Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadapi Bhayangkara FC, Persib Bandung Kemungkinan Mainkan Teja Paku Alam

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |03:05 WIB
Hadapi Bhayangkara FC, Persib Bandung Kemungkinan Mainkan Teja Paku Alam
Teja Paku Alam kemungkinan akan menggantikan Kevin Ray Mendoza di laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC (Foto: Instagram/Teja Paku Alam)
A
A
A

PERSIB Bandung kemungkinan besar akan memainkan Teja Paku Alam saat menghadapi Bhayangkara FC. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (28/3/2024).

Peluang itu didapatkan Teja Paku Alam lantaran Kevin Ray Mendoza yang selama ini jadi pilihan utama kiper Persib tengah membela timnas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pelatih kiper Persib, Luizinho Passos mengaku sudah berdiskusi dengan pelatih kepala Bojan Hodak mengenai hal ini. Namun dia belum bisa memastikan untuk menunjuk Teja Paku Alam sebagai starter saat melawan Bhayangkara FC nanti.

Pasalnya, Kevin Ray Mendoza juga masih memiliki peluang untuk bermain melawan Bhayangkara FC lantaran tugasnya bersama timnas Filipina akan berakhir pada 26 Maret 2024.

“Jadi bisa saja dia (Kevin) bermain dan bisa juga Teja yang bermain,” kata Luizinho Passos, Jumat (22/3/2024).

Pelatih kiper asal Brasil ini akui Kevin Ray Mendoza merupakan kiper bagus. Ini dibuktikan dengan penampilannya di bersama Persib dalam beberapa laga terakhir di Liga 1 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
