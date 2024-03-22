Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 Malam Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |19:27 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 Malam Ini
Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Timnas China U-20 di Stadion Madya (Foto: PSSI)
JAKARTA - Klik di sini! Ini link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 malam ini, Jumat (22/3/2024). Pertandingan itu akan dilangsungkan di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20.30 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, memanggil 37 pemain untuk pemusatan latihan yang dimulai Kamis, 14 Maret 2024. Tak sekadar berlatih, skuad Garuda Nusantara akan melakoni dua laga uji coba pada 22 dan 25 Maret 2024.

Timnas Indonesia U-20 berlatih di Lapangan B (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Lawan yang dihadapi Timnas Indonesia U-20 pun sama, yakni Timnas China U-20. Dua laga ini akan digelar di Stadion Madya.

Uji coba melawan Timnas China U-20 sebagai persiapan Timnas Indonesia U-20 sebelum turun di dua ajang penting. Welber Halim Jardim akan turun di Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Indra memanggil lima pemain diaspora. Selain Welber (Sao Paulo FC), ada pula Marselinus Ama Ola (UD Logrones), Eros Dermawan (UD Logrones), Chow Damanik (Lausanne Sport) dan Dillan Yabran Rinaldi (SV Bergisch Cladbach 09).

Sejauh ini tinggal Chow Yun yang belum gabung Timnas Indonesia U-20. Kabarnya, gelandang berdarah Swiss itu baru gabung pada Rabu 27 Maret 2024.

