Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20, Jumat 22 Maret 2024

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 malam ini. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 sudah dirilis. Laga uji coba internasional ini akan dilangsungkan di Stadion Madya pada Jumat, (22/3/2024) pukul 20.30 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, memanggil 37 pemain untuk pemusatan latihan yang dimulai Kamis, 14 Maret 2024. Tak sekadar berlatih, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- akan melakoni dua laga uji coba pada 22 dan 25 Maret 2024.

(Welber Jardim masuk skuad Timnas Indonesia U-20 untuk menghadapi Timnas China U-20)

Lawan yang dihadapi Timnas Indonesia U-20 pun sama, yakni Timnas China U-20. Dua laga ini akan digelar di Stadion Madya pada pukul 20.30 WIB.

Uji coba melawan Timnas China U-20 sebagai persiapan Timnas Indonesia U-20 sebelum turun di dua ajang penting. Sebut saja Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Dalam pemusatan kali ini, Indra Sjafri memanggil lima pemain diaspora. Mereka ialah Marselinus Ama Ola (UD Logrones), Eros Dermawan (UD Logrones), Welber Jardim (Sao Paulo FC), Chow Damanik (Lausanne Sport) dan Dillan Yabran Rinaldi (SV Bergisch Cladbach 09).

Sejauh ini tinggal Chow Yun Damanik yang belum gabung Timnas Indonesia U-20. Kabarnya, gelandang berdarah Swiss itu baru gabung Timnas Indonesia U-20 pada Rabu, 27 Maret 2024.