HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 di Laga Uji Coba Internasional 2024, Klik di Sini!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |07:23 WIB
Timnas Indonesia U-20 akan melakoni laga uji coba kontra China U-20 (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 di laga uji coba internasional 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta malam ini pukul 20.30 WIB.

Skuad Garuda Nusantara akan menghadapi Timnas China U-20 sebanyak dua kali. Selain laga nanti malam, Timnas Indonesia U-20 akan kembali menghadapi skuad muda Tim Naga pada 25 Maret 2024 mendatang.

Timnas Indonesia U-20 menjalani laga uji coba internasional melawan China U-20 sebagai bentuk persiapan. Pasalnya, mereka akan menjalani beberapa agenda penting.

Timnas Indonesia U-20 akan berlaga di Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Welber Jardim dan kawan-kawan diharapkan bisa lolos ke Piala Dunia U-20 2025 Cile.

Sekadar diketahui, dari daftar nama yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-20 kali ini, terdapat lima pemain yang sedang bermain di klub luar negeri. Mereka adalah Marselinus Ama Ola (UD Logrones), Eros Dermawan (UD Logrones), Welber Jardim (Sao Paulo FC), Chow Damanik (Lausanne Sport), dan Dillan Yabran Rinaldi (SV Bergisch Cladbach 09).

Telusuri berita bola lainnya
