Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 Malam Ini: Welber Jardim Tampil Menggila?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |06:57 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 Malam Ini: Welber Jardim Tampil Menggila?
Welber Jardim diprediksi bakal jadi andalan Timnas Indonesia U-20 di laga uji coba kontra China U-20 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 malam ini bisa Anda lihat di akhir artikel. Skuad Garuda Muda akan menghadapi China U-20 pada laga uji coba.

Salah satu nama yakni Welber Jardim menjadi sorotan jelang laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20. Sang pemain sudah terlihat bergabung dalam latihan Skuad Garuda Muda jelang laga malam nanti

Adapun jadwal uji coba Timnas Indonesia U-20 vs China U-20 akan digelar sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 22 dan 25 Maret 2024. Laga uji coba pertama antara kedua tim akan digelar di Stadion Madya, Jakarta, malam ini mulai pukul 20.30 WIB.

Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengaku benar-benar buta dengan kekuatan Timnas China U-20. Namun, ia tidak ambil pusing dan berharap anak asuhnya bisa meredam skuad muda Tim Naga .

“Biasa sehari pertandingan kami ada Official Training, persiapan gameplan untuk besok, terus ada set piece dan lain sebagainya. Hari ini persiapan siapa yang akan main besok,” kata Indra kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (21/3/2024).

Sementara itu, berbicara peta kekuatan lawannya, pelatih berusia 61 tahun itu mengaku benar-benar tidak mengetahuinya. Ia menyatakan sudah mencoba untuk mencari-cari kekuatan China U-20 tapi hasilnya nihil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193022/tantangan_mengikuti_seleksi_timnas_indonesia_u_20_sungguh_tidak_mudah-arij_large.jpg
Peserta Ungkap Tantangan Seleksi Timnas Indonesia U-20 Asuhan Nova Arianto: Banyak Pemain Berkualitas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193016/nova_arianto_menyiapkan_timnas_indonesia_u_20_untuk_regenerasi-s7LE_large.jpg
Nova Arianto Siapkan Skuadnya Jadi Regenerasi Timnas Indonesia, Singgung soal Kemauan Berprogres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193013/nova_arianto_meminta_peserta_seleksi_timnas_indonesia_u_20_menunjukkan_kemampuan_terbaik-jvMd_large.jpg
Gelar Seleksi Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Minta Pemain Tunjukkan Versi Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193050/reno_salampessy-c9np_large.jpg
Kisah Perjuangan Reno Salampessy, Talenta Persipura Jayapura yang Bertekad Tembus Skuad Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661583/arsenal-juara-paruh-musim-liga-inggris-tutup-tahun-2025-dengan-rekor-manis-xbd.webp
Arsenal Juara Paruh Musim Liga Inggris, Tutup Tahun 2025 dengan Rekor Manis!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/francesco_bagnaia.jpg
Adik Valentino Rossi Yakin Francesco Bagnaia Bangkit di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement