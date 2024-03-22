Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 Malam Ini: Welber Jardim Tampil Menggila?

Welber Jardim diprediksi bakal jadi andalan Timnas Indonesia U-20 di laga uji coba kontra China U-20 (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 malam ini bisa Anda lihat di akhir artikel. Skuad Garuda Muda akan menghadapi China U-20 pada laga uji coba.

Salah satu nama yakni Welber Jardim menjadi sorotan jelang laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20. Sang pemain sudah terlihat bergabung dalam latihan Skuad Garuda Muda jelang laga malam nanti

Adapun jadwal uji coba Timnas Indonesia U-20 vs China U-20 akan digelar sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 22 dan 25 Maret 2024. Laga uji coba pertama antara kedua tim akan digelar di Stadion Madya, Jakarta, malam ini mulai pukul 20.30 WIB.

Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengaku benar-benar buta dengan kekuatan Timnas China U-20. Namun, ia tidak ambil pusing dan berharap anak asuhnya bisa meredam skuad muda Tim Naga .

“Biasa sehari pertandingan kami ada Official Training, persiapan gameplan untuk besok, terus ada set piece dan lain sebagainya. Hari ini persiapan siapa yang akan main besok,” kata Indra kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (21/3/2024).

Sementara itu, berbicara peta kekuatan lawannya, pelatih berusia 61 tahun itu mengaku benar-benar tidak mengetahuinya. Ia menyatakan sudah mencoba untuk mencari-cari kekuatan China U-20 tapi hasilnya nihil.