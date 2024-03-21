Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20: Idnra Sjafri Akui Buta Kekuatan Lawan

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, benar-benar buta dengan kekuatan Timnas China U-20. Namun, ia tidak ambil pusing dan berharap anak asuhnya bisa meredam skuad muda Tim Naga .

Skuad Garuda Nusantara akan menghadapi laga uji coba internasional melawan China U-20. Timnas Indonesia U-20 akan menjamu lawannya di Stadion Madya, Jakarta, pada 22 dan 25 Maret 2024.

Menatap laga tersebut, Indra telah memoles skuadnya pada agenda official training. Dalam latihan itu, sudah hadir juga Welber Jardim. Juru taktik asal Sumatra Barat itu menyampaikan fokus persiapan pada latihan hari ini adalah untuk menentukan pemain yang berlaga besok.

“Biasa sehari pertandingan kami ada Official Training, persiapan gameplan untuk besok, terus ada set piece dan lain sebagainya. Hari ini persiapan siapa yang akan main besok,” kata Indra kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (21/3/2024).

Menyoal peta kekuatan lawannya, pelatih berusia 61 tahun itu mengaku benar-benar tidak mengetahuinya. Ia menyatakan sudah mencoba untuk mencari-cari kekuatan China U-20 tapi hasilnya nihil.

“Enggak tahu saya. Kami sudah coba cari video-video tentang mereka, kami sudah cari-cari juga di tapi belum secara detail ya China yang datang ini tim yang seperti apa,” ungkap Indra.