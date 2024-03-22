Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lemparan Maut Pratama Arhan Disebut Analis Sepakbola Amerika Serikat Paling Berbahaya di Dunia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |15:55 WIB
Lemparan Maut Pratama Arhan Disebut Analis Sepakbola Amerika Serikat Paling Berbahaya di Dunia!
Lemparan ke dalam Pratama Arhan menjadi awal gol Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

ANALIS Sepakbola Amerika Serikat (AS), Ben Griffis, memberikan pujian kepada fullback kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Ia mengatakan, lemparan maut Pratama Arhan sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia.

Ben Griffis angkat bicara setelah menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 21 Maret 2024. Ia takjub melihat lemparan Pratama Arhan begitu jauh.

Egy Maulana Vikri mencetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Dalam laga semalam, Pratama Arhan masuk di awal babak kedua menggantikan Nathan Tjoe-A-On. Ia masuk ketika skor masih sama kuat 0-0.

Ketika Pratama Arhan masuk, Timnas Indonesia lebih berani melakukan serangan. Hasilnya positif di menit 52.

Lemparan maut Pratama Arhan membuat kegaduhan di pertahanan Timnas Vietnam. Bola liar kemudian dimanfaatkan Egy Maulana Vikri untuk membobol gawang Timnas Vietnam kawalan Filip Nguyen.

"Lemparan jauh merupakan sangat berbahaya. Bisa dibilang ini (lemparan Pratama Arhan) merupakan salah satu yang berbahaya di dunia," kata Ben Griffiss, mengutitp dari akun X @BeGriffis.

Halaman:
1 2
      
