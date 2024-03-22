Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Justin Hubner Menangis Lihat Foto Noah Gesser Kelar Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |09:03 WIB
Momen Justin Hubner Menangis Lihat Foto Noah Gesser Kelar Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam
Justin Hubner menangis kelar laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

MOMEN Justin Hubner menangis melihat foto Noah Gesser kelar laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam akan diulas Okezone. Justin Hubner bermain full 90 menit saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Mentas sebagai bek tengah sebelah kiri, Justin Hubner tampil kukuh. Pemain-pemain Timnas Vietnam kerap kali “dihajar” Justin Hubner tiap kali membawa bola.

Justin Hubner menangis kelar laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: TikTok/@garuda.letsgo)

(Justin Hubner menangis kelar laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: TikTok/@garuda.letsgo)

Berkat bantuan Justin Hubner juga, pertahanan Timnas Indonesia tampil kukuh sehingga sanggup meredam seluruh serangan skuad Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam. Namun, di balik aksi garangnya di lapangan, Justin Hubner juga memiliki sisi humanis.

Di akhir laga, ada salah suporter Timnas Indonesia yang membawa foto mendiang Noah Gesser dengan jersey Ajax Amsterdam junior. Justin Hubner yang merupakan sahabat Noah Gesser, langsung mengambil foto tersebut.

Ketika mengambil foto tersebut, Justin Hubner tak kuasa menahan tangis. Ia seakan rindu dengan sang sahabat yang meninggal dunia akibat kecelakaan pada Jumat, 30 Juli 2021.

Sekadar diketahui, Justin Hubner merupakan “abang-abangan” Noah Gesser. Mereka memiliki mimpi yang sama, yakni menjadi pesepakbola profesional.

