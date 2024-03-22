Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Playoff Euro 2024 Semalam: Timnas Bosnia vs Timnas Ukraina 1-2, Timnas Yunani vs Timnas Kazakhstan 5-0!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |06:05 WIB
Hasil Playoff Euro 2024 Semalam: Timnas Bosnia vs Timnas Ukraina 1-2, Timnas Yunani vs Timnas Kazakhstan 5-0!
Timnas Ukraina menang 2-1 atas Bosnia di Playoff Euro 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Playoff Euro 2024 semalam bisa Anda lihat di akhir artikel. Ada sebanyak enam pertandingan yang rampung digelar pada Jumat (22/3/2024) dini hari tadi.

Pertama ada Polandia yang berpesta gol ke gawang Estonia. The Eagles -julukan Timnas Polandia- menang dengan skor telak 5-1 pada pertandingan yang berlangsung di National Stadium Warsaw.

Masing-masing gol Polandia dicetak Przemyslaw Frankowski, Piotr Zielinski, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymanski serta gol bunuh diri Karol Mets. Semetnara Estonia hanya mampu memperkecil kekalahan lewat aksi Martin Vetkal.

Kemudian di laga lainnya, Timnas Ukraina menang tipis 2-1 atas Bosnia. Roman Yaremchuk dan rekan-rekan bermain dominan di markas lawan hingga sukses mencuri poin penuh di laga kali ini.

Hasil positif lainnya juga didapat Yunani saat menghadapi Kazakhstan. Tidak tanggung-tanggung, Yunani menang dengan skor telak lima gol tanpa balas saat menjamu The Hawks -julukan Timnas Kazakhstan.

Halaman:
1 2
      
