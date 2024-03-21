Klasemen Sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: Skuad Garuda Langsung Melejit ke Posisi 2!

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

KLASEMEN sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kelar Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam menarik diulas. Sebab kini, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- langsung melejit ke posisi kedua.

Duel seru baru saja tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam dalam matchday ketiga Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis (21/3/2024) malam WIB.

(Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Dalam laga itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0. Gol semata wayang dalam laga ini tercipta di babak kedua lewat aksi Egy Maulana Vikri.

Tepatnya pada menit ke-52, Skuad Garuda bisa memecah kebuntuan. Gol berawal dari lemparan ke dalam ciamik dari Pratama Arhan. Egy Maulana Vikri yang ada di depan gawang Vietnam bisa mengeksekusi bola dengan cantik hingga berbuah gol. Timnas Indonesia akhirnya unggul 1-0.

Hasil itu membuat Timnas Indonesia langsung memperbaiki posisinya di klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kini, pasukan Shin Tae-yong menempati urutan kedua, dari sebelumnya ada di dasar klasemen.

Kini, Timnas Indonesia total sudah mengemas 4 poin. Tiga poin didapat dari kemenangan atas Vietnam, sementara itu 1 poin lainnya diraih dari menahan imbang Filipina dengan skor 1-1.

Hasil laga di SUGBK malam ini juga sekaligus membawa Vietnam merosot ke urutan ketiga pada klasemen sementara Grup F saat ini. Perolehan poin mereka masih belum berubah, yakni 3 poin, hasil dari menang 2-0 atas Filipina.