HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Hari Ini, Kamis 21 Maret 2024: Dari Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam hingga Timnas Oman vs Timnas Malaysia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |06:33 WIB
Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Hari Ini, Kamis 21 Maret 2024: Dari Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam hingga Timnas Oman vs Timnas Malaysia!
Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam malam ini di SUGBK. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JADWAL Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hari ini, Kamis (21/3/2024) menyajikan 18 pertandingan yang menarik. Salah satu yang paling dinantikan pencinta sepakbola Tanah Air tentu laga Timnas Indonesia vs Vietnam yang merupakan matchday ketiga dari Grup F.

Ya, babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan memulai matchday ketiga mereka pekan ini. Total ada 18 laga yang dimainkan dari Kamis sore hingga Jumat 22 Maret 2024 dini hari WIB.

Beberapa wakil Asia Tenggara pun memainkan sejumlah pertandingan menarik. Seperti halnya Timnas Indonesia yang akan melawan Vietnam.

Dua tim Asia Tenggara itu akan bentrok di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis (21/3/2024) pukul 20.30 WIB. Kemenangan menjadi wajib bagi kedua tim demi menjaga kans lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Sesi latihan Timnas Indonesia (Aldhi Chandra/MPI)

Karena itulah persaingan Timnas Indonesia vs Vietnam diprediksi akan berjalan sengit sejak menit pertama. Kendati demikian, pasukan Shin Tae-yong mungkin akan tampil lebih ngoto ketimbang Vietnam.

Sebab saat ini Timnas Indonesia tengah terpuruk di dasar klasemen Grup F. Garuda hanya memiliki satu poin dari dua laga yang sudah dimainkan.

Halaman:
1 2
      
