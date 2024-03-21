Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini bisa Anda lihat di akhr artikel. Kedua tim saling berhadapan pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Skuad Garuda akan menjamu Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) hari ini, Kamis (21/3/2024) malam WIB. Pelatih Shin Tae-yong pun telah menyiapkan skuad terbaik jelang laga nanti.

Timnas Indonesia punya modal positif jelang laga kontra Vietnam. Kemenangan di Piala Asia 2023 kemarin diyakini bakal membuat Marselino Ferdinan dan rekan-rekan lebih percaya diri.

Seperti diketahui, pada gelaran Piala Asia 2023 kemarin, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Pasukan Shin Tae-yong mengunci kemenangan lewat gol tunggal Asnawi Mangkualam Bahar dari titik putih.

Kali ini Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam akan kembali saling berhadapan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Persiapan pun telah dilakukan masing-masing tim demi merebut kemenangan di laga nanti.