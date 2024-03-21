Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Striker atau Winger di Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen Bakal Turuti Permintaan Shin Tae-yong

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |03:54 WIB
Jadi Striker atau Winger di Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen Bakal Turuti Permintaan Shin Tae-yong
Pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. (Foto: Instagram/0ratmangoen)
JAKARTA - Pemain naturalisasi Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ragnar Oratmangoen mengaku siap bermain di posisi mana pun. Ia menilai pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tahu posisi apa yang terbaik baginya, sehingga jika nantinya ia dipasang sebagai striker, maka Ragnar mengaku siap.

Timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dengan resminya Ragnar Oratmangoen menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Posisi utama Ragnar selama ini merupakan winger kiri, tapi juga bisa menjadi gelandang serang saat membela Fortuna Sittard.

Sementara Timnas Indonesia lebih banyak menaturalisasi pemain yang berposisi pemain bertahan. Sedangkan, Ragnar Oratmangoen merupakan pemain naturalisasi berposisi lini depan terbaru, setelah Rafael Struick.

Ragnar Oratmangoen pun bisa bermain di posisi gelandang serang, striker dan winger kiri. Hal tersebut pun membuat Timnas Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan gol di setiap laganya.

Ragnar Oratmangoen

Sementara Ragnar Oratmangoen mengaku tak peduli bermain di posisi manapun, karena yang menentukannya adalah pelatih. Namun, ia berharap bisa membantu tim mendapatkan hasil bagus saat diberikan kesempatan bermain.

"Pelatih yang menentukan di mana kita ditempatkan dan pelatih juga yang tahu apa yang terbaik untuk tim, jadi bagi saya tak ada masalah untuk bermain sebagai striker. Saya hanya berharap bisa membantu tim," kata Ragnar Oratmangoen di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

