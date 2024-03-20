Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ragnar Oratmangoen Jalani Ramadhan Pertama di Indonesia: Terasa Spesial, Azan Terdengar Indah

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |07:04 WIB
Ragnar Oratmangoen Jalani Ramadhan Pertama di Indonesia: Terasa Spesial, Azan Terdengar Indah
Ragnar Oratmangoen menunaikan ibadah salat (Foto: Instagram/@0ratmangoen)
A
A
A

JAKARTA – Ragnar Oratmangoen menjalani bulan suci Ramadhan pertamanya di Indonesia setelah resmi menjadi WNI. Penyerang sayap Timnas Indonesia itu mengaku sangat senang dan merasakan hal spesial dari Ramadhan di Tanah Air.

Ragnar merupakan pemain anyar di skuad Timnas Indonesia. Pesepakbola Fortuna Sittard itu baru saja mengambil sumpah setia sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) pada Senin 18 Maret 2024.

Ragnar Oratmangoen (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Pemain berusia 26 tahun itu mengambil sumpah bersamaan dengan Thom Haye, yang juga merupakan sosok baru di Timnas Indonesia. Ragnar ternyata menganut agama Islam sejak usia remaja dan telah beberapa kali melewati momen bulan suci Ramadhan.

Namun, ini adalah kali pertama Ragnar menjalani Ramadhan di Indonesia setelah sekian lama berada di Belanda. Ia mengaku menikmati momen pertama di Indonesia.

“Ya ini hal yang bagus, saya sudah dengar di tim ini banyak yang Muslim, jadi bagi saya ini adalah suasana baru. Biasanya saya berada di tim yang hanya ada mungkin 2-4 pemain yang menjalankan Ramadhan,” kata Ragnar di Jakarta, dikutip pada Rabu (20/3/2024).

“Jadi ini (Ramadhan pertama di Indonesia) adalah hal yang spesial,” tambah pemain kelahiran Oss itu.

Halaman:
1 2
      
