HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Perjalanan Spiritual Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen yang Ternyata Seorang Mualaf

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |06:12 WIB
Kisah Perjalanan Spiritual Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen yang Ternyata Seorang Mualaf
Ragnar Oratamangoen berbagi kisah spiritual hingga mantap menjadi mualaf (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

KISAH perjalanan spiritual pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen yang ternyata seorang mualaf menarik untuk diulas. Pasalnya, ia menemukan Islam sebagai pegangan hidupnya di usia remaja.

Terlahir dengan nama lengkap Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, sang pesepakbola ternyata memeluk agama Islam. Setelah membaca nama lengkapnya, tentu membuat penggemar sepakbola bertanya-tanya. Apalagi, saat mengambil sumpah sebagai WNI, ia disumpah di atas Alquran.

Ragnar Oratmangoen sedang memperkuat Fortuna Sittard (Foto: Instagram/@fortuna.sittard)

Ternyata, Ragnar mengaku sendiri terlahir dan besar di lingkungan keluarga beragama Kristen. Namun, ia mantap menjadi seorang mualaf ketika menginjak usia 15 tahun.

"Tidak, saya tidak terlahir sebagai Muslim. Saya dibesarkan sebagai seorang Kristen, tapi setelah saya tumbuh dewasa, saya menemukan jalan ke Islam,” ucap Ragnar saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024.

"Saat usia 15 tahun kayaknya. Jadi saya juga sudah 10-11 tahun melewati Ramadhan,” imbuh pemain berusia 26 tahun itu.

Lebih lanjut, Ragnar menyampaikan alasannya menjadi mualaf. Ia mengaku sering diajak ke masjid oleh teman-temannya saat berusia remaja.

