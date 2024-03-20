Komentari Ragnar Oratmangoen yang Resmi Jadi WNI, Ole Romeny Menyusul dan Siap Perkuat Timnas Indonesia?

KOMENTARI Ragnar Oratmangoen yang resmi jadi WNI, Ole Romeny menyusul dan siap perkuat Timnas Indonesia? Sang pemain sebelumnya dikabarkan akan menjadi pemain keturunan yang dinaturalisasi berikutnya.

Ragnar dan Thom Haye resmi menjadi WNI usai pengambilan sumpah pada Senin 18 Maret 2024 malam WIB. Keduanya menjalani prosesi tersebut di Kanwil Kemenkumham RI DKI Jakarta.

Setelah itu, Ragnar mengunggah momen mengambil sumpah WNI di akun Instagram @0ratmangoen. Menariknya, unggahan itu ikut dikomentari oleh Romeny yang sempat dikabarkan juga akan menjalani proses naturalisasi.

"Demi Indonesia," tulis Ragnar, dikutip pada Rabu (20/3/2024).

"Showtime (waktunya pertunjukan, -red)," kata Romeny di kolom komentar lewat akun @oleromeny.

Romeny merupakan striker berdarah Indonesia yang saat ini memperkuat FC Utrecht. Pemain berusia 23 tahun itu sejauh ini tampil 15 kali dengan torehan satu gol di semua kompetisi.