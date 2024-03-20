Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erling Haaland Terlihat Berjalan Pincang saat Latihan Bersama Timnas Norwegia, Dokter Bantah Alami Cedera

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |22:11 WIB
Erling Haaland kala membela Timnas Norwegia. (Foto: Reuters)
Erling Haaland kala membela Timnas Norwegia. (Foto: Reuters)
A
A
A

OSLO – Penyerang Manchester City, Erling Haaland, terlihat berjalan pincang saat latihan bersama Tim Nasional (Timnas) Norwegia. Dokter Timnas Norwegia, Ola Sand, pun langsung angkat bicara. Tetapi, dia membantah Haaland mengalami cedera.

Erling Haaland sedang pulang ke kampung halamannya untuk membela Timnas Norwegia. Dia termasuk dalam 23 pemain yang dipanggil Timnas Norwegia untuk melawan Republik Ceko dan Slovakia di jeda internasional.

Erling Haaland

Pada laga terdekat, Timnas Norwegia akan berhadapan dengan Republik Ceko di Ullevaal Stadion, Oslo, Norwegia, pada Sabtu 23 Maret 2024. Para pemain Landslaget -julukan Timnas Norwegia- pun mengadakan latihan untuk persiapan menghadapi laga tersebut.

Dalam sesi latihan itu, Erling Haaland dilaporkan mengalami pincang dan harus pulang lebih dulu. Tentunya, ini akan menjadi kekhawatiran serius bagi Timnas Norwegia dan Manchester City selaku dua tim yang menaungi Haaland.

“Pemain berusia 23 tahun itu tertatih-tatih keluar dari sesi latihan karena merasa tidak nyaman pada hari Selasa menjelang pertandingan persahabatan internasional Norwegia melawan Republik Ceko dan Slovakia akhir bulan ini,” tulis laporan Evening Standard, dikutip pada Rabu (20/3/2024).

Meski ada laporan Haaland mengalami pincang saat latihan bersama Timnas Norwegia, dokter Ola Sand membantah. Dokter Ola Sand mengatakan mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam kondisi bugar dan siap bermain.

“Tidak ada masalah sehubungan dengan Haaland,” tulis laporan Evening Standard mengutip perkataan dokter Ola Sand.

