HOME BOLA LIGA CHAMPION

Daftar Top Skor Liga Champions 2023-2024: Harry Kane, Erling Haaland, dan Kylian Mbappe Bersaing Ketat!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |06:30 WIB
Daftar Top Skor Liga Champions 2023-2024: Harry Kane, Erling Haaland, dan Kylian Mbappe Bersaing Ketat!
Pemain Manchester City, Erling Haaland. (Foto: Reuters)
A
A
A

DAFTAR top skor Liga Champions 2023-2024 menarik untuk diketahui. Sebab kini ada tiga striker top yang tengah bersaing untuk merebut sepatu emas di musim ini, yakni Harry Kane (Bayern Munich), Erling Haaland (Manchester City), dan Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain).

Seperti yang diketahui, saat ini Liga Champions 2023-2024 tengah memainkan babak 16 besar. Enam tim pun sudah terpilih untuk bisa lolos ke babak perempatfinal.

Keenam tim yang dimaksud adalah Bayern Munich, Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid, Manchester City, Barcelona, dan Arsenal. Kini tinggal menunggu dua tim saja untuk bisa mengetahui siapa saja yang akan tampil di perempatfinal Liga Champions 2023-2024.

Menariknya tiga dari enam tim yang sudah lolos berhasil menyumbangkan masing-masing satu striker yang sedang memimpin daftar top skor sementara Liga Champions 2023-2024. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ketiga pemain yang dimaksud adalah Kane, Haaland, dan Mbappe.

Harry Kane

Kane sejauh ini sudah mengoleksi enam gol untuk Bayern di Liga Champions 2023-2024. Terbaru, ia mencetak dua gol saat membantu Bayern menang 3-0 atas Lazio di leg II babak 16 besar.

Mbappe pun juga mencetak brace saat tampil terakhir kali bersama PSG. Tepatnya dua gol itu disumbang Mbappe saat membantu PSG menang 2-1 atas Real Sociedad di leg II babak 16 besar.

Halaman:
1 2
      
