Daftar 6 Klub yang Lolos Perempatfinal Liga Champions 2023-2024: Ada Real Madrid hingga Arsenal!

DAFTAR 6 klub yang lolos ke perempatfinal Liga Champions 2023-2024 sudah diketahui. Ya, enam tim sudah berhasil menyingkirkan lawan mereka di 16 besar Liga Champions 2023-2024 dan berhak untuk bermain di babak perempatfinal yang akan dimainkan pada 9-10 April dan 16-17 April 2024.

Keenam tim yang dimaksud pun adalah Bayern Munich, PSG, Real Madrid, Manchester City, Barcelona, dan Arsenal. Dua nama terakhir baru saja memastikan tiket ke perempatfinal Liga Champions 2023-2024 dini hari ini, Rabu (13/3/2024).

Barcelona menjadi tim kelima yang lolos ke perempatfinal usai menang 3-1 atas Napoli di leg kedua yang berlangsung dini hari tadi. Bermain di Stadion Olimpiade Lluis Company, Barcelona tampil menggila sejak awal.

Dengan bermain di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Blaugrana itu langsung memimpin di menit 15 berkat gol dari Fermin Lopez. Lalu gol kedua tercipta dua menit setelahnya, tepatnya leawt Joao Cancelo di menit 17.

Napoli pun sempat membalas di menit 30 lewat aksi Amir Rrahmani. Lalu Barcelona masih menambah gol di menit 83 lewat sumbangsih Robert Lewandowski.

Secara agregat, Barcelona menang 4-2 atas Napoli dan berhak lolos ke babak perempatfinal.Lalu pada laga lainnya Arsenal berhasil lolos lewat drama adu penalti melawan FC Porto yang baru kelar pagi ini.