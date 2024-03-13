Hasil Arsenal vs FC Porto di Liga Champions 2023-2024: The Gunners Menang Lewat Adu Penalti

LONDON - Arsenal meraih hasil positif di Liga Champions 2023-2024. Pasukan Mikel Arteta sukses menyingkirkan FC Porto di babak 16 besar, Selasa (13/3/2024) dini hari WIB.

The Gunners -julukan Arsenal- harus bersusah payah meraih tiket ke perempatfinal. Menang 1-0 di leg kedua membuat Declan Rice dan rekan-rekan harus melanjutkan hingga babak adu penalti untuk memastikan kemenangan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal pertandingan di mulai. FC Porto yang masih unggul agregat bermain menyerang demi memperlebar jarak dari kubu tuan rumah.

Namun di sisi lain, Arsenal juga terlihat berambisi untuk mencetak gol di laga kandang mereka kali ini. Hal itu wajib dilakukan demi menjaga peluang mereka lolos ke babak berikutnya.

Arsenal akhrinya berhasil mencetak gol pada menit ke-41. Gol dari Leandro Trossard sekaligus membawa The Gunners unggul 1-0 di babak pertama.