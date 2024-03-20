Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sandy Walsh Berapi-api Tatap Duel Timnas Indonesia vs Vietnam, Siap Lanjutkan Momentum dari Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |19:26 WIB
Sandy Walsh Berapi-api Tatap Duel Timnas Indonesia vs Vietnam, Siap Lanjutkan Momentum dari Piala Asia 2023
Sandy Walsh kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh, berapi-api menatap duel Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia siap melanjutkan momentum dari Piala Asia 2023.

Duel Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Rabu (20/3/2024) pukul 20.30 WIB. Laga ini merupakan laga lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sandy Walsh

Sandy Walsh mengatakan Timnas Indonesia sudah mempersiapkan diri dengan baik jelang laga tersebut. Walau ada beberapa pemain yang absen seperti Jordi Amat dan Elkan Baggott, pemain KV Mechelen ini menegaskan Skuad Garuda dalam kondisi siap tempur.

“Pertandingan besok adalah hal yang sangat penting. Persiapan kami berjalan baik,” kata Sandy dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia, Rabu (20/3/2024).

“Meskipun kami kehilangan beberapa pemain inti, akan tetapi kami berada dalam kondisi baik,” sambung dia.

Menatap laga tersebut, skuad Garuda punya modal bagus karena berhasil kalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0 pada pertemuan terakhirnya. Adapun pertemuan tersebut terjadi pada fase grup Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
1 2
      
