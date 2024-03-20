Makan Mie Instan Jelang Lawan Timnas Indonesia, Pemain Timnas Vietnam Kena Serang sang Suporter!

Momen para pemain Timnas Vietnam makan mie instan jelang lawan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

MAKAN mie instan jelang melawan Timnas Indonesia, para pemain Timnas Vietnam kena serang sang suporter. Skuad asuhan Philippe Troussier sudah bertolak dari Vietnam ke Indonesia pada Selasa, 19 Maret 2024.

Diduga ketika berada di area bandara Vietnam, skuad Philippe Troussier singgah di beberapa restoran yang ada di sana. Mengutip dari akun Instagram @futboll.indonesiaa, mengambil dari akun YouTube Bongda, sejumlah pemain Timnas Vietnam mengonsumsi mie instan.

(Para pemain Timnas Vietnam saat mengonsumsi mie instan. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Alhasil, para suporter Timnas Vietnam pun buka suara. Mereka bingung kenapa pola makan Nguyen Tien Linh dan kawan-kawan tidak dijaga oleh tim kepelatihan.

“Mengapa pola makan skuad Philippe Troussier tidak diatur? Ketika kompetisi tengah berjalan, mereka malah makan mie instan,” tulis akun Nguyen Long.

“Makan mie instan adalah kebiasaan buruk yang dapat membahayakan kondisi fisik. Entah kenapa pelatih mengizinkan para pemain untuk mengonsumsinya,” sambung akun Npphoagngan.

“Masih saja makan mie instan,” sindir akun Vanhip 97.