Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Makan Mie Instan Jelang Lawan Timnas Indonesia, Pemain Timnas Vietnam Kena Serang sang Suporter!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |11:07 WIB
Makan Mie Instan Jelang Lawan Timnas Indonesia, Pemain Timnas Vietnam Kena Serang sang Suporter!
Momen para pemain Timnas Vietnam makan mie instan jelang lawan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)
A
A
A

MAKAN mie instan jelang melawan Timnas Indonesia, para pemain Timnas Vietnam kena serang sang suporter. Skuad asuhan Philippe Troussier sudah bertolak dari Vietnam ke Indonesia pada Selasa, 19 Maret 2024.

Diduga ketika berada di area bandara Vietnam, skuad Philippe Troussier singgah di beberapa restoran yang ada di sana. Mengutip dari akun Instagram @futboll.indonesiaa, mengambil dari akun YouTube Bongda, sejumlah pemain Timnas Vietnam mengonsumsi mie instan.

Para pemain Timnas Vietnam saat mengonsumsi mie instan. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

(Para pemain Timnas Vietnam saat mengonsumsi mie instan. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Alhasil, para suporter Timnas Vietnam pun buka suara. Mereka bingung kenapa pola makan Nguyen Tien Linh dan kawan-kawan tidak dijaga oleh tim kepelatihan.

“Mengapa pola makan skuad Philippe Troussier tidak diatur? Ketika kompetisi tengah berjalan, mereka malah makan mie instan,” tulis akun Nguyen Long.

“Makan mie instan adalah kebiasaan buruk yang dapat membahayakan kondisi fisik. Entah kenapa pelatih mengizinkan para pemain untuk mengonsumsinya,” sambung akun Npphoagngan.

“Masih saja makan mie instan,” sindir akun Vanhip 97.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192733/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-KYJF_large.jpg
John Herdman Panggil 12 Pemain Naturalisasi Tambahan ke Timnas Indonesia demi Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192718/timnas_indonesia-6jKC_large.jpg
2 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Alami Kenaikan Harga Pasaran Jelang Akhir Tahun 2025, Nomor 1 Tembus Rp197 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192689/john_herdman-YFU7_large.jpg
3 Asisten yang Berpotensi Diajak John Herdman Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Punya Peran seperti Alex Pastoor
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/49/1661333/10-pembalap-terbaik-motogp-2025-dominasi-marc-marquez-hingga-kebangkitan-bintang-muda-iig.webp
10 Pembalap Terbaik MotoGP 2025: Dominasi Marc Marquez hingga Kebangkitan Bintang Muda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/11/persija_jordi_amat.jpg
Persija Masuk Tiga Besar, Jordi Amat Akui Tekanan Mencekam di Jalur Juara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement