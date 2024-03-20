Mengapa Shin Tae-yong Suka Jewer Pemain Timnas Indonesia? Ini Alasannya

MENGAPA Shin Tae-yong suka jewer pemain Timnas Indonesia? Ternyata ini alasannya. Seperti diketahui, setiap pelatih memiliki cara dan ciri khasnya dalam melatih sebuah tim. Mulai dari pelatih bertipikal keras bak militer, maupun pelatih yang bertipikal santai dan kekeluargaan yang membuat suasana latihan damai.

Sama seperti pelatih lainnya, juru taktik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga memiliki cara dan ciri khasnya sendiri. Ia selalu menjalin kedekatan yang intim dengan para pemainnya ketika berada di luar lapangan.

(Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tegas. (Foto: PSSI)

Namun, di sisi lain, pelatih asal Korea Selatan ini sangat tegas saat memasuki sesi latihan. Saking tegasnya, ia kerap kali menjewer telinga para pemainnya.

Terbaru, ada nama striker muda, Ramadhan Sananta, yang terkena jeweran Shin Tae-yong. Alasan eks pemain Brisbane Roar itu menjewer Ramadhan Sananta adalah karena sang pemain tidak fokus selama sesi latihan. Agar bisa mengembalikan fokusnya, maka ia harus dijewer.

Jauh sebelum Ramadhan Sananta, pemain Timnas Indonesia juga banyak telah merasakan dijewer oleh Shin Tae-yong. Marco Sandy, Rifad Marasabessy, Marselino Ferdinan, Rizky Ridho dan lain sebagainya menjadi pemain-pemain yang pernah merasakan jeweran pelatih berusia 53 tahun tersebut.

Lantas, kenapa sebenarnya Shin Tae-yong suka menjewer telinga para pemain Timnas Indonesia? Usut punya usut, rupanya Shin Tae-yong pernah menjabarkan alasannya gemar menjewer telinga pemain Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2022 lalu, ia menjelaskan jika jewer adalah salah satu bentuk komunikasinya dengan para pemain.