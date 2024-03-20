Asnawi Mangkualam Tidak Masalah Absen di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: Banyak Pemain Juga

JAKARTA - Bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, tak masalah absen di laga melawan Timnas Vietnam. Meski begitu, ia merasa santai karena percaya dengan rekan-rekannya yang bisa membantu kemenangan Skuad Garuda.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan bersua dengan Vietnam dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pertandingan akan berlangsung secara kandang-tandang pada 21 dan 26 Maret 2024.

Asnawi akan absen dalam laga pertama Timnas Indonesia versus Vietnam yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Pemain Port FC itu tidak diperbolehkan bermain karena aturan akumulasi kartu kuning.

Diketahui, Asnawi sudah mendapatkan masing-masing satu kartu kuning pada dua laga sebelumnya yakni saat melawan Timnas Irak dan TImnas Filipina. Walau tidak bisa berkontribusi pada laga pertama, ia merasa santai.

Pemain berusia 24 tahun itu percaya rekan-rekannya mampu membawa Timnas Indonesia berjaya. Apalagi, ada beberapa sosok yang bisa diturunkan pelatih Shin Tae-yong di posisinya.

“Ya enggak ada masalah sih, soalnya kan banyak pemain juga. Ya harapannya semua pemain yang bermain bisa memberikan penampilan yang baik dan membantu tim ini mendapatkan tiga poin,” kata Asnawi di Jakarta, dikutip pada Rabu (20/3/2024).