Media Vietnam Soroti Pernyataan Perang Asnawi Mangkualam Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam

MEDIA asal Vietnam, Soha VN, menyoroti perkataan kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam jelang bentrok melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut media Vietnam, Asnawi telah mengeluarkan pernyataan perang lantaran menyebut level Timnas Indonesia berada di atas Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam.

Asnawi mengatakan hal tersebut jelang Timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Laga tersebut merupakan matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Saat ini, Timnas Indonesia memang tengah diunggulkan ketimbang Vietnam. Selain akan bermain di hadapan pendukung sendiri, Timnas Indonesia diprediksi bisa menang karena pada pertemuan sebelumnya mereka mampu mengalahkan Vietnam.

Momen itu tepatnya terjadi di fase grup Piala Asia 2023. Mereka kalah 0-1, yang mana golnya dicetak Asnawi via penalti. Gara-gara kekalahan itu, Vietnam pun tersingkir dari fase grup, sementara Timnas Indonesia lanjut ke 16 besar.

Kini dengan kekuatan yang lebih sama, malah makin kuat dengan adanya tambahan dua pemain naturalisasi, Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On, tak heran Asnawi semakin optimis Timnas Indonesia bakal menang.

Menariknya pemain klub Thailand, Port FC tersebut menganggap kini level Timnas Indonesia di atas Vietnam. Bagi Soha, jelas pernyataan kapten Timnas Indonesia seperti pernyataan perang untuk Vietnam.