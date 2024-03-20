Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Kalahkan Vietnam, Marselino Ferdinan Berharap Timnas Indonesia Main Sebaik saat di Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |02:06 WIB
Demi Kalahkan Vietnam, Marselino Ferdinan Berharap Timnas Indonesia Main Sebaik saat di Piala Asia 2023
Pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Bintang muda Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marselino Ferdinan tahu cara kalahkan Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut pemain KMSK Deinze itu, Timnas Indonesia harus bermain sebaik di Piala Asia 2023 demi bisa menumbangkan Vietnam.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Vietnam sebanyak dua kali di laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada laga pertama, Skuad Garuda akan menjamu The Golden Star Warriors di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (21/3/2024) malam WIB.

Skuad Garuda punya modal bagus menatap laga pertamanya karena berhasil kalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0 pada pertemuan terakhir. Adapun pertemuan tersebut terjadi pada fase grup Piala Asia 2023.

Marselino mengakui kemenangan itu sangat berpengaruh bagi Timnas Indonesia. Pemain KMSK Deinze ini ingin Skuad Garuda bisa menampilkan kembali performa terbaiknya di laga kontra Vietnam mendatang.

Marselino Ferdinan

“Pastinya (berpengaruh), kita ingin mempertahankan performa di Piala Asia, menerapkan yang terbaik di pertandingan,” kata Marselino saat ditemui di Hotel Fairmont, dikutip Rabu (20/3/2024).

Marselino mengungkapkan betapa bergengsinya laga Timnas Indonesia kontra Vietnam karena kedua tim merupakan rival di wilayah ASEAN. Bahkan eks pemain Persebaya Surabaya itu sampai menyinggung soal harga diri. Dia pun sangat berharap Skuad Garuda bisa kembali mempertahankan tren kemenangannya.

Halaman:
1 2
      
