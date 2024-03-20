Prediksi Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Versi Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak

PREDIKSI Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Duna 2026 zona Asia versi pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akan diulas Okezone. Menurut Bojan Hodak, Timnas Indonesia diuntungkan karena banyak pemain asal Eropa yang bakal memperkuat skuad Garuda.

Ia menilai, Timnas Indonesia lebih diunggulkan meraih kemenangan saat menjamu Timnas Vietnam di SUGBK pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Namun, kondisi sebaliknya terjadi ketika gantian Timnas Vietnam menjamu Timnas Indonesia pada Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.

(Jay Idzes siap tempur bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

“Dari Indonesia juga selalu ada harapan besar. Terlebih, setelah banyak pemain (naturalisas) datang dari Eropa. Jadi saya rasa dari kedua laga yang dimainkan, tim yang akan bermain sebagai tuan rumah yang akan lebih memiliki keuntungan dan diunggulkan,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Rabu (20/3/2024).

Namun, Bojan Hodak menekankan tidak mudah bagi timnas Indonesia dalam menjalani dua laga kontra Timnas Vietnam. Apalagi, cukup banyak pemain baru yang berdatangan dari Eropa untuk membela skuad Garuda,

“Kalian harus tahu, bahwa tidak mudah dan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri,” tuturnya.

Pelatih yang pernah menangani Timnas Malaysia U-19 ini memastikan tidak ada perbedaan pekerjaan di sepakbola dengan pekerjaan di kantor. Setidaknya butuh proses untuk pegawai baru.