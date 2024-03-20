Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Prediksi Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Versi Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |16:17 WIB
Prediksi Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Versi Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak
Prediksi Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PREDIKSI Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Duna 2026 zona Asia versi pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akan diulas Okezone. Menurut Bojan Hodak, Timnas Indonesia diuntungkan karena banyak pemain asal Eropa yang bakal memperkuat skuad Garuda.

Ia menilai, Timnas Indonesia lebih diunggulkan meraih kemenangan saat menjamu Timnas Vietnam di SUGBK pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Namun, kondisi sebaliknya terjadi ketika gantian Timnas Vietnam menjamu Timnas Indonesia pada Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.

Jay Idzes siap tempur bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

(Jay Idzes siap tempur bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

“Dari Indonesia juga selalu ada harapan besar. Terlebih, setelah banyak pemain (naturalisas) datang dari Eropa. Jadi saya rasa dari kedua laga yang dimainkan, tim yang akan bermain sebagai tuan rumah yang akan lebih memiliki keuntungan dan diunggulkan,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Rabu (20/3/2024).

Namun, Bojan Hodak menekankan tidak mudah bagi timnas Indonesia dalam menjalani dua laga kontra Timnas Vietnam. Apalagi, cukup banyak pemain baru yang berdatangan dari Eropa untuk membela skuad Garuda,

“Kalian harus tahu, bahwa tidak mudah dan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri,” tuturnya.

Pelatih yang pernah menangani Timnas Malaysia U-19 ini memastikan tidak ada perbedaan pekerjaan di sepakbola dengan pekerjaan di kantor. Setidaknya butuh proses untuk pegawai baru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192908/patrick_kluivert_dukung_jordi_cruyff_menjadi_direktur_teknik_ajax_amsterdam_pssi-IpT9_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192846/anak_john_herdman_pernnah_mengalahkan_timnas_indonesia_asuhan_shin_tae_yong_di_jakarta_fifacom-Uplu_large.jpg
Kisah Anak Kandung John Herdman Ternyata Pernah Kalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192733/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-KYJF_large.jpg
John Herdman Panggil 12 Pemain Naturalisasi Tambahan ke Timnas Indonesia demi Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/51/1661547/bwf-proteksi-ranking-gregoria-mariska-selama-satu-tahun-qyu.webp
BWF Proteksi Ranking Gregoria Mariska Selama Satu Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/13/sandro_tonali_timnas_italia.jpg
Juventus Disarankan Boyong Gelandang Italia Terbaik Saat Ini, Siapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement