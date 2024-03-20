Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Terkena Hukuman Pengurangan Poin, Nottingham Forest Kecewa dengan Keputusan Premier League

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |04:15 WIB
Terkena Hukuman Pengurangan Poin, Nottingham Forest Kecewa dengan Keputusan Premier League
Nottingham Forest kecewa terkena hukuman pengurangan poin dari Premier League. (Foto: Reuters)
A
A
A

NOTTINGHAM - Klub Liga Inggris, Nottingham Forest merasa kecewa dengan keputusan Premier League yang menjatuhi mereka hukuman pengurangan empat poin. Tim berjuluk The Tricky Trees itu pun diketahui mendapatkan hukuman dari Premier League lantaran melanggaran Peraturan Profitabilitas dan Keberlanjutan (PSR) Liga Premier.

Pada Senin, 18 Maret 2024, otoritas Premier League menjatuhkan hukuman pengurangan empat poin kepada Nottingham Forest. Pemilik dua gelar Liga Champions itu dianggap melanggar aturan PSR karena mencatat defisit 34,5 juta poundsterling lebih tinggi dari batas yang ditentukan sebesar 61 juta pound sterling.

Sementara dalam laporan Sky Sports, Nottingham Forest mendapatkan keringanan untuk mengembalikan kerugian maksimal 105 juta poundsterling selama tiga tahun. Namun jumlah tersebut dikurangi sebesar 22 juta poundsterling per musim untuk setiap musim dalam periode yang dihabiskan di Championship atau divisi dua Liga Inggris.

Akibat pengurangan empat poin, Nottingham Forest harus turun ke posisi 18 dengan 21 poin. Sedangkan, Luton Town naik ke peringkat 17 dengan 22 angka.

Nottingham Forest vs Liverpool

Sementara Nottingham Forest mengaku kecewa dengan keputusan PSR yang mengakibatkan adanya pengurangan empat poin. Akibat adanya pengurangan poin, Nottingham Forest pun mengaku kecewa dengan keputusan tersebut.

"Nottingham Forest sangat kecewa dengan keputusan Komisi yang menjatuhkan sanksi empat poin kepada Klub, yang akan segera diterapkan," bunyi pernyataan resmi Nottingham Forest dikutip Rabu (20/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661209/25-pemain-dipanggil-ikut-seleksi-piala-asia-futsal-2026-hector-souto-semua-harus-buktikan-kualitas-zti.webp
25 Pemain Dipanggil Ikut Seleksi Piala Asia Futsal 2026, Hector Souto: Semua Harus Buktikan Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/pembalap_ducati_lenovo_francesco_bagnaia.jpg
Bos Ducati Bongkar Penyebab Pecco Bagnaia Melempem di MotoGP 2025, Faktor Hoki Ikut Bicara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement