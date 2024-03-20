Terkena Hukuman Pengurangan Poin, Nottingham Forest Kecewa dengan Keputusan Premier League

NOTTINGHAM - Klub Liga Inggris, Nottingham Forest merasa kecewa dengan keputusan Premier League yang menjatuhi mereka hukuman pengurangan empat poin. Tim berjuluk The Tricky Trees itu pun diketahui mendapatkan hukuman dari Premier League lantaran melanggaran Peraturan Profitabilitas dan Keberlanjutan (PSR) Liga Premier.

Pada Senin, 18 Maret 2024, otoritas Premier League menjatuhkan hukuman pengurangan empat poin kepada Nottingham Forest. Pemilik dua gelar Liga Champions itu dianggap melanggar aturan PSR karena mencatat defisit 34,5 juta poundsterling lebih tinggi dari batas yang ditentukan sebesar 61 juta pound sterling.

Sementara dalam laporan Sky Sports, Nottingham Forest mendapatkan keringanan untuk mengembalikan kerugian maksimal 105 juta poundsterling selama tiga tahun. Namun jumlah tersebut dikurangi sebesar 22 juta poundsterling per musim untuk setiap musim dalam periode yang dihabiskan di Championship atau divisi dua Liga Inggris.

Akibat pengurangan empat poin, Nottingham Forest harus turun ke posisi 18 dengan 21 poin. Sedangkan, Luton Town naik ke peringkat 17 dengan 22 angka.

Sementara Nottingham Forest mengaku kecewa dengan keputusan PSR yang mengakibatkan adanya pengurangan empat poin. Akibat adanya pengurangan poin, Nottingham Forest pun mengaku kecewa dengan keputusan tersebut.

"Nottingham Forest sangat kecewa dengan keputusan Komisi yang menjatuhkan sanksi empat poin kepada Klub, yang akan segera diterapkan," bunyi pernyataan resmi Nottingham Forest dikutip Rabu (20/3/2024).