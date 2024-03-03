Nottingham Forest vs Liverpool: Ini Kata Jurgen Klopp soal Gol Darwin Nunez yang Dinilai Kontroversial

NOTTINGHAM – Jurgen Klopp buka suara terkait gol dramatis Liverpool di laga kontra Nottingham pada laga pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan gol yang dicetak Darwin Nunez di menit-menit akhir.

Bermain di The City Ground, Sabtu (2/3/2024) malam WIB, The Reds -julukan Liverpool- berhasil mengalahkan Nottingham Forest lewat gol Darwin Nunez pada menit 90+9. Tandukannya yang menyambar umpan manis Alexis MacAllister memastikan kemenangan bagi timnya di markas lawan.

Namun, gol dramatis tersebut membuat para pemain, staf dan suporter Forest geram setelah peluit panjang dibunyikan. Pasalnya, sang wasit, Paul Tierney, dianggap melakukan keputusan kontroversial sebelum gol telat Nunez itu terjadi.

Tierney meniup peluit ketika pemain Forest menguasai bola di area permainan Liverpool setelah pertandingan dilanjutkan lagi usai dihentikan sebentar akibat cedera kepala yang dialami Ibrahima Konate segera setelah sang bek pulih dengan cepat. Setelah itu, dia menjatuhkan bola ke kiper Liverpool, Caoimhim Kelleher, yang kemudian memulai pergerakan bola yang menghasilkan gol kemenangan bagi Pasukan Merseyside Merah.

Akan tetapi, Klopp menilai tidak ada yang salah sama sekali dari kejadian tersebut. Sebab, sang wasit melakukan hal yang persis sama di awal babak pertama sehingga menurutnya taka da yang perlu dipertanyakan dari keputusannya menghentikan pertandingan ketika Forest menguasai bola dan memberikannya kepada tim tamu.

“Itu terjadi persis sama di babak pertama bukan? Persis sama, hanya saja sebaliknya,” kata Klopp dilansir dari Independent, Minggu (3/3/2024).