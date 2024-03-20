Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pemilik Manchester United Jagokan Arsenal Juara Liga Inggris 2023-2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |02:02 WIB
Pemilik Manchester United Jagokan Arsenal Juara Liga Inggris 2023-2024
Presiden Manchester United jagokan Arsenal untuk juarai Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pemilik Manchester United, Sir Jim Ratchliffe menjagokan Arsenal untuk menjadi juara Liga Inggris 2023-2024. Alasannya pun sederhana, sebab Ratchliffe menilai pelatih Arsenal, Mikel Arteta telah berjuang luar biasa untuk membangkitkan The Gunners menjadi pesaing gelar juara dalam beberapa musim terakhir.

Tak hanya faktor Arteta saja. Ratchliffe juga memuji Arsenal yang dengan sabar tetap setiap kepada Arteta dan memberikan pelatih berpaspor Spanyol itu waktu.

Padahal, secara prestasi Arteta belum banyak memberikan trofi untuk Arsenal. Tercatat semenjak ditunjuk menangani The Gunners pada Desember 2019 silam, Arteta baru memberikan tiga trofi untuk tim asal London Utara tersebut.

Tiga trofi itu terdiri dari satu juara Piala FA 2019-2020 dan dua gelar Community Shield pada musim 2020-2021 dan 2023-2024. Lima tahun lebih sudah Arteta dipercaya sebagai pelatih Arsenal, namun ia baru bisa memberika tiga gelar tersebut.

Sir Jim Ratchliffe

Pada musim lalu Arsenal berpeluang besar meraih gelar juara Liga Inggris 2022-2023. Namun, tim asuhan Arteta masih kalah dari Manchester City yang pada akhirnya keluar sebagai juaranya.

Kini di musim 2023-2024 Arteta kembali membawa Arsenal dapat bersaing di papan atas Liga Inggris 2023-2024. Hingga Liga Inggris 2023-2024 memasuki pekan ke-29, Arteta sukses mengantarkan Arsenal bertengger di posisi pertama dengan 64 poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661247/timnas-futsal-u19-indonesia-raih-runner-up-asean-u19-boys-futsal-championship-2025-kkj.webp
Timnas Futsal U19 Indonesia Raih Runner Up ASEAN U19 Boy's Futsal Championship 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/pembalap_ducati_lenovo_francesco_bagnaia.jpg
Bos Ducati Bongkar Penyebab Pecco Bagnaia Melempem di MotoGP 2025, Faktor Hoki Ikut Bicara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement