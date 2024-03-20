Pemilik Manchester United Jagokan Arsenal Juara Liga Inggris 2023-2024

MANCHESTER – Pemilik Manchester United, Sir Jim Ratchliffe menjagokan Arsenal untuk menjadi juara Liga Inggris 2023-2024. Alasannya pun sederhana, sebab Ratchliffe menilai pelatih Arsenal, Mikel Arteta telah berjuang luar biasa untuk membangkitkan The Gunners menjadi pesaing gelar juara dalam beberapa musim terakhir.

Tak hanya faktor Arteta saja. Ratchliffe juga memuji Arsenal yang dengan sabar tetap setiap kepada Arteta dan memberikan pelatih berpaspor Spanyol itu waktu.

Padahal, secara prestasi Arteta belum banyak memberikan trofi untuk Arsenal. Tercatat semenjak ditunjuk menangani The Gunners pada Desember 2019 silam, Arteta baru memberikan tiga trofi untuk tim asal London Utara tersebut.

Tiga trofi itu terdiri dari satu juara Piala FA 2019-2020 dan dua gelar Community Shield pada musim 2020-2021 dan 2023-2024. Lima tahun lebih sudah Arteta dipercaya sebagai pelatih Arsenal, namun ia baru bisa memberika tiga gelar tersebut.

Pada musim lalu Arsenal berpeluang besar meraih gelar juara Liga Inggris 2022-2023. Namun, tim asuhan Arteta masih kalah dari Manchester City yang pada akhirnya keluar sebagai juaranya.

Kini di musim 2023-2024 Arteta kembali membawa Arsenal dapat bersaing di papan atas Liga Inggris 2023-2024. Hingga Liga Inggris 2023-2024 memasuki pekan ke-29, Arteta sukses mengantarkan Arsenal bertengger di posisi pertama dengan 64 poin.