Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Pratama Arhan Waspadai Permainan Licik The Golden Stars

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |16:15 WIB
Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Pratama Arhan Waspadai Permainan Licik <i>The Golden Stars</i>
Pratama Arhan saat menghadiri peluncuran jersey baru Timnas Indonesia (Foto: Aldhi Candra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pratama Arhan akan mewaspadai permainan nakal Vietnam saat menghadapi Timnas Indonesia. Menurutnya, The Golden Stars -julukan Vietnam- kerap kali bermain agresif untuk menguji kesabaran tim lawan.

Pertemuan kedua tim itu dalam fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Pratama Arhan mengatakan timnya harus bermain tenang dan jangan terpancing gaya permainan Vietnam yang terkadang agresif. Pasalnya, jika terpancing emosi, hal tersebut akan merugikan Timnas Indonesia

"Kami waspada aja. Itu harus, apalagi di setiap pertandingan kami harus bener-bener fokus bener-bener 100 persen. Fokus untuk menghindari hal-hal tersebut," ucap Pratama Arhan di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Pemain Suwon FC itu memastikan kondisi saat ini cukup baik untuk laga tersebut. Dia menilai persiapan Timnas Indonesia pun berjalan sesuai skema tanpa ada kendala apapun sejauh ini.

"Tentu saya persiapan pribadi sangat baik, terus persiapan tim juga sangat baik," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192689/john_herdman-YFU7_large.jpg
3 Asisten yang Berpotensi Diajak John Herdman Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Punya Peran seperti Alex Pastoor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192661/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-Opl5_large.jpg
Mengejutkan! Giovanni van Bronckhorst Berpotensi Latih Timnas Indonesia di Tengah Isu John Herdman Tangani Skuad Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192659/timnas_indonesia-HjVx_large.jpg
Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia di Bawah Asuhan John Herdman, Mirip Shin Tae-yong?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192599/elkan_baggott_berpotensi_comeback_di_timnas_indonesia_era_john_herdman_elkanbaggott-EqnX_large.jpg
John Herdman Berani Panggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661313/pelatih-timnas-futsal-indonesia-kecam-permainan-kasar-thailand-di-final-piala-aff-u16-2025-wjh.webp
Pelatih Timnas Futsal Indonesia Kecam Permainan Kasar Thailand di Final Piala AFF U-16 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/persita_tangerang_mencuri_kemenangan_1_0_atas_tuan.jpg
Hasil Arema FC vs Persita Tangerang: Singo Edan Dibikin Malu di Kanjuruhan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement