Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Pratama Arhan Waspadai Permainan Licik The Golden Stars

JAKARTA - Pratama Arhan akan mewaspadai permainan nakal Vietnam saat menghadapi Timnas Indonesia. Menurutnya, The Golden Stars -julukan Vietnam- kerap kali bermain agresif untuk menguji kesabaran tim lawan.

Pertemuan kedua tim itu dalam fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Pratama Arhan mengatakan timnya harus bermain tenang dan jangan terpancing gaya permainan Vietnam yang terkadang agresif. Pasalnya, jika terpancing emosi, hal tersebut akan merugikan Timnas Indonesia

"Kami waspada aja. Itu harus, apalagi di setiap pertandingan kami harus bener-bener fokus bener-bener 100 persen. Fokus untuk menghindari hal-hal tersebut," ucap Pratama Arhan di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Pemain Suwon FC itu memastikan kondisi saat ini cukup baik untuk laga tersebut. Dia menilai persiapan Timnas Indonesia pun berjalan sesuai skema tanpa ada kendala apapun sejauh ini.

"Tentu saya persiapan pribadi sangat baik, terus persiapan tim juga sangat baik," katanya.