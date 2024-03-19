Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Buka Suara soal Peluang Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Main di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam di SUGBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |11:59 WIB
Shin Tae-yong Buka Suara soal Peluang Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Main di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam di SUGBK
Jay Idzes kala berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, buka suara soal peluang Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On main di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024. Dia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh soal debut dua pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia itu.

Shin Tae-yong mengatakan tidak bisa mengungkapkan kans Jay Idzes dan Nathan untuk tampil dalam sebuah laga. Pasalnya, itu baru dapat ditentukan menjelang detik-detik akhir pertandingan.

Jay Idzes

"Apa saya harus bicara sekarang? Jadi, saya harus kasih tahu ke lawan berarti (susunan pemainnya)?" kata Shin Tae-yong di Jakarta, Senin 18 Maret 2024.

Bagi Shin Tae-yong, merahasiakan pemain yang akan tampil dalam sebuah laga, menjadi bagian dalam strategi. Dengan begitu, lawan sulit memprediksi taktik yang akan dimainkan Timnas Indonesia.

"Saya akan siapkan taktiknya. Pelatih siapa pun pasti tidak akan kasih tahu siapa yang bermain," kata Shin Tae-yong.

