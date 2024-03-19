Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Calon Kuat Kapten Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Setelah Asnawi Mangkualam dan Jordi Amat Absen

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |11:52 WIB
2 Calon Kuat Kapten Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Setelah Asnawi Mangkualam dan Jordi Amat Absen
Jordi Amat absen di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@jordiamat5)
A
A
A

SEBANYAK 2 calon kuat kapten Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam pada Kamis, 21 Maret 2024 setelah Asnawi Mangkualam dan Jordi Amat absen akan diulas Okezone. Kabar buruk menimpa Timnas Indonesia jelang melawan Timnas Vietnam.

Dua bek tengah andalan Shin Tae-yong, Jordi Amat dan Elkan Baggott, batal bergabung dengan Timnas Indonesia karena mengalami cedera. Padahal, peran keduanya di lini belakang Timnas Indonesia sangatlah dibutuhkan.

Jordi Amat (4) absen lawan Vietnam karena cedera. (Foto: REUTERS)

(Jordi Amat (4) absen lawan Vietnam karena cedera. (Foto: REUTERS)

Absennya Jordi Amat dan Elkan Baggott menambah daftar cedera di skuad Timnas Indonesia. Sebelumnya ada Shayne Pattynama yang gagal merapat ke skuad Timnas Indonesia juga karena cedera.

Bagaimana dengan Asnawi Mangkualam? Pemain milik Port FC ini dikabarkan bakal absen saat Timnas Indonesia menjamu Vietnam pada 21 Maret 2024 karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu.

Barulah ketika Timnas Indonesia melawat ke markas Vietnam pada Kamis 26 Maret 2024, Asnawi Mangkualam sudah bisa dimainkan. Absennya Asnawi Mangkualam dan Jordi Amat membuat Timnas Indonesia kehilangan kapten pertama dan kedua di skuad Garuda.

Lantas, siapa kapten Timnas Indonesia saat menjamu Vietnam? Okezone coba menganalisisnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192594/john_herdman_bisa_panggil_3_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia_fifacom-JX8G_large.jpg
John Herdman Panggil 3 Pemain Naturalisasi Grade A Tambahan demi Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192573/jay_idzes-GLS3_large.jpg
5 Pesepakbola Top Termahal di Asia Tenggara 2025, Nomor 1 Jay Idzes Tembus Rp173 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192560/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes_menolak_gawang_persib_bandung_maartenpaes-NpKe_large.jpg
2 Pemain Top Timnas Indonesia yang Tegas Menolak Gabung Persib Bandung, Nomor 1 Maarten Paes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192550/penasihat_teknis_pssi_jordi_cruyff_sepakat_gabung_ajax_amsterdam_jordicruyff-dIR9_large.jpg
PSSI Angkat Bicara soal Jordi Cruyff Sepakat Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661199/reaksi-pelatih-timnas-futsal-indonesia-u19-jadi-runnerup-piala-aff-u19-2025-xnp.webp
Reaksi Pelatih Timnas Futsal Indonesia U-19 Jadi Runner-Up Piala AFF U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/12/24/Reuters_Anthony_Joshua.JPG
Kondisi Terbaru Petinju Anthony Joshua usai Kecelakaan Maut di Nigeria yang Tewaskan 2 Orang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement