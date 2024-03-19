2 Calon Kuat Kapten Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Setelah Asnawi Mangkualam dan Jordi Amat Absen

SEBANYAK 2 calon kuat kapten Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam pada Kamis, 21 Maret 2024 setelah Asnawi Mangkualam dan Jordi Amat absen akan diulas Okezone. Kabar buruk menimpa Timnas Indonesia jelang melawan Timnas Vietnam.

Dua bek tengah andalan Shin Tae-yong, Jordi Amat dan Elkan Baggott, batal bergabung dengan Timnas Indonesia karena mengalami cedera. Padahal, peran keduanya di lini belakang Timnas Indonesia sangatlah dibutuhkan.

(Jordi Amat (4) absen lawan Vietnam karena cedera. (Foto: REUTERS)

Absennya Jordi Amat dan Elkan Baggott menambah daftar cedera di skuad Timnas Indonesia. Sebelumnya ada Shayne Pattynama yang gagal merapat ke skuad Timnas Indonesia juga karena cedera.

Bagaimana dengan Asnawi Mangkualam? Pemain milik Port FC ini dikabarkan bakal absen saat Timnas Indonesia menjamu Vietnam pada 21 Maret 2024 karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu.

Barulah ketika Timnas Indonesia melawat ke markas Vietnam pada Kamis 26 Maret 2024, Asnawi Mangkualam sudah bisa dimainkan. Absennya Asnawi Mangkualam dan Jordi Amat membuat Timnas Indonesia kehilangan kapten pertama dan kedua di skuad Garuda.

Lantas, siapa kapten Timnas Indonesia saat menjamu Vietnam? Okezone coba menganalisisnya.