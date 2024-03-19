Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Erick Thohir Usai Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Resmi Jadi WNI: Alhamdulillah!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |11:44 WIB
Reaksi Erick Thohir Usai Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Resmi Jadi WNI: Alhamdulillah!
Erick Thohir bersama Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, dan Ragnar Oratmangoen. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, bereaksi usai Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen sudah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Merasa bersyukur, Erick Thohir pun mengucap Alhamdulillah karena proses naturalisasi kedua pemain keturunan Indonesia itu akhirnya rampung dilakukan.

Ya, Timnas Indonesia mendapat tambahan kekuatan menjelang melawan Timnas Vietnam dalam laga lanjutan putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen telah mengambil sumpah menjadi WNI di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta, Senin 18 Maret 2024 malam WIB.

Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen

Erick Thohir pun bersyukur Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen sudah resmi merampungkan proses naturalisasi. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu untuk membuat Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen menjadi WNI.

"Alhamdulillah Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia. Terima kasih untuk seluruh pihak yang sudah membantu proses Thom dan Ragnar menjadi WNI," kata Erick Thohir dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa (19/3/2024).

Pria yang menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu pun menjelaskan Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen pun sudah memiliki KTP dan paspor Indonesia. Kini, PSSI sedang bekerja untuk menyelesaikan proses perpindahan federasi Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen.

"Thom dan Ragnar juga sudah mendapatkan KTP dan paspor. Selanjutnya, kedua pemain ini akan melewati proses perpindahan federasi," sambung Erick Thohir.

Halaman:
1 2
      
