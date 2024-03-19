Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Pegang Tangan Perempuan Indonesia, Banyak Gadis yang Iri!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |11:19 WIB
Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Pegang Tangan Perempuan Indonesia, Banyak Gadis yang Iri!
Justin Hubner saat berlatih bersama Timnas Indonesia jelang melawan Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Justin Hubner, memegang tangan perempuan asal Indonesia. Momen itu terlihat dalam unggahan akun TikTok @rafaelstruick_2717.

Terlihat seorang perempuan yang telah menunggu Justin Hubner dan para pemain Timnas Indonesia lainnya di lobby hotel skuad Garuda menginap, berhasil menuntaskan misinya. Perempuan ini berhasil foto bareng dengan Justin Hubner.

Justin Hubner

(Justin Hubner gandeng tangan perempuan Indonesia. (Foto: TikTok/@rafaelstruick_2717)

Bahkan dalam pose foto bareng yang diambil, Justin Hubner menggandeng tangan sang perempuan. Alhasil, banyak gadis yang iri kepada perempuan tersebut.

Sekadar diketahui, skuad Timnas Indonesia banyak dihuni pesepakbola berwajah tampan. Selain Justin Hubner, ada Rafael Struick, Ivar Jenner hingga Jay Idzes yang menjadi buruan untuk foto bareng.

Bahkan baru-baru ini viral di media sosial, Rafael Struick mendapatkan banyak hadiah dari fans perempuan. Ia sampai-sampai kerepotan membawa semua hadiah yang didapatkan dari sang fans.

“Ka, kamu membuat saya iri. Apalah aku yang cuma ketemu pemain Timnas Indonesia U-20/U-17,” tulis akun @fans_garuda1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
