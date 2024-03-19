Belum Bisa Main, Ragnar Oratmangoen Tetap Antusias Nantikan Atmosfer Duel Timnas Indonesia vs Vietnam di SUGBK

JAKARTA – Pemain anyar naturalisasi Indonesia, Ragnar Oratmangoen, dipastikan belum bisa main saat Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis 21 Maret 2024. Meski begitu, Ragnar Oratmangoen tetap antusias. Dia bahkan tak sabar menantikan atmosfer duel tersebut di SUGBK.

Ya, Timnas Indonesia akan bertemu dengan Vietnam di laga ketiga putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (26/3/2024). Kemudian, pada matchday keempat, skuad Garuda akan bertandang ke My Dinh National Stadium, Selasa 26 Maret 2024.

Jelang duel itu, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dengan Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, dan Nathan Tjoe-A-On yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Namun, Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye tak bisa tampil saat Skuad Garuda menjamu Vietnam di SUGBK.

Berbicara mengenai laga di SUGBK, Ragnar Oratmangoen pun mengaku sangat menyukai atmosfer saat Timnas Indonesia bermain di hadapan puluhan ribu penggemar. Namun, ia merasa kecewa karena tidak akan menjalani debut bersama Timnas Indonesia di SUGBK.

"Saya sangat menyukainya. Saya tidak bisa bermain pertandingan tanggal 21 melawan Vietnam di kandang," kata Ragnar Oratmangoen di Jakarta, Senin 18 Maret 2024.