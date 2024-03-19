Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sikap Jay Idzes Jadi Sorotan saat Layani Permintaan Anak-Anak Kelar Latihan Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |10:31 WIB
Sikap Jay Idzes Jadi Sorotan saat Layani Permintaan Anak-Anak Kelar Latihan Timnas Indonesia
Jay Idzes menjadi sorotan kelar latihan bareng Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SIKAP Jay Idzes menjadi sorotan saat melayani permintaan anak-anak kelar latihan Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Jay Idzes merupakan satu dari 26 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Timnas Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

Setelah memperkuat sang klub, Venezia FC, pada Sabtu 16 Maret 2024 dini hari WIB, Jay Idzes langsung terbang ke Indonesia. Bek bertinggi badan 190 sentimeter itu pun tiba di Indonesia pada Minggu, 17 Maret 2024 malam WIB.

Jay Idzes dapat pujian setelah melayani suporter Timnas Indonesia. (Foto: TikTok/@Sport_14)

(Jay Idzes dapat pujian setelah melayani suporter Timnas Indonesia. (Foto: TikTok/@Sport_14)

Kemudian pada Senin 18 Maret 2024 malam WIB, Jay Idzes sudah ikut berlatih bersama para pemain Timnas Indonesia lainnya di Stadion Madya. Mengutip dari akun TikTok @Sport_14, Jay Idzes yang bergegas meninggalkan Stadion Madya kelar latihan langsung diadang suporter Timnas Indonesia.

Sejumlah orang mengajak Jay Idzes untuk foto bareng. Selain itu, ada juga orangtua yang meminta Jay Idzes untuk menandatangani jersey Timnas Indonesia sang anak.

Meski baru kelar latihan, Jay Idzes tetap melempar senyum melayani semua permintaan suporter Timnas Indonesia. Sikap Jay Idzes yang satu ini membuatnya mendapat pujian dari banyak pihak.

“Sopan banget Jay Idzes,” tulis akun @Sport_14.

“Attitude-nya bagus banget ini,” sambung akun @AriGoreSlaM.

“Iya betul, Jay Idzes ramah dan enggak caper gitu,” tegas akun @mengulangkembali.

Halaman:
1 2
      
