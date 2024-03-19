Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Leg II Setelah Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Sah Jadi WNI

Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen resmi jadi WNI segera perkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di leg II setelah Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen sah jadi WNI menarik diulas. Duel Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam leg II sendiri akan terjadi di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Vietnam, pada Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.

Ya, kabar baik datang dari dua pemain keturunan Indonesia, yakni Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Keduanya sudah resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada Senin 18 Maret 2024.

Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024 malam WIB. Proses naturalisasi keduanya masuk kategori cepat usai baru diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia pada November 2023.

Kini, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen diharapkan bisa segera memperkuat Timnas Indonesia. Setidaknya, mereka berpeluang bermain kala Timnas Indonesia bergantian bertandang ke Vietnam dalam matchday keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jika Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa bermain, lantas bagaimana prediksi line up Timnas Indonesia? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diprediksi akan menerapkan formasi andalannya, yakni 3-4-3.

Untuk posisi penjaga gawang, Shin Tae-yong diperkirakan masih akan menurunkan Nadeo Argawinata. Pasalnya, sang kiper andalan, Ernando Ari, masih dalam kondisi cedera.

Kemudian, ada nama Sandy Walsh, Jay Idzes, dan Justin Hubner yang akan dipercayakan menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia. Ketiganya diprediksi jadi andalan usai Jordi Amat hingga Elkan Baggott diragukan bisa memperkuat Timnas Indonesia. Pada laga leg I pertemuan Timnas Indonesia vs Vietnam sendiri, dua nama bek andalan Timnas Indonesia itu sendiri dipastikan absen.

Kemudian, ada Asnawi Mangkualam dan Ivar Jenner. Mereka akan berduet dengan dua pemain naturalisasi anyar lainnya, Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye di lini tengah.