HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Tak Mau Terlena dengan Kemenangan Timnas Indonesia dari Vietnam di Piala Asia 2023: Mereka Pasti Persiapkan Lebih Baik!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |06:16 WIB
Shin Tae-yong Tak Mau Terlena dengan Kemenangan Timnas Indonesia dari Vietnam di Piala Asia 2023: Mereka Pasti Persiapkan Lebih Baik!
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak mau terlena dengan kemenangan timnya atas Vietnam di Piala Asia 2023 jelang berhadapan lagi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya, Shin Tae-yong yakin Vietnam akan mempersiapkan diri lebih baik lagi.

Ya, Timnas Indonesia dibayangi modal positif jelang melawan Vietnam pada lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam sebanyak dua pertemuan.

Shin Tae-yong

Adapun pada laga pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, laga kedua dimainkan di kandang Vietnam di Stadion My Dinh, Selasa 26 Maret 2024.

Skuad Garuda sejatinya punya modal bagus untuk melawan Vietnam. Pasalnya, mereka meraih kemenangan atas The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- dengan skor 1-0 pada pertemuan terakhirnya. Adapun pertemuan tersebut tercipta pada fase Grup D Piala Asia 2023.

Namun demikian, Shin Tae-yong tak ingin terlena dengan hasil kemenangan itu. Menurutnya, Vietnam pasti sudah menyiapkan strategi terbaiknya untuk membalaskan dendamnya. Tapi, dia juga sudah memikirkan cara untuk membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan.

