HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Dia Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |05:47 WIB
Live di RCTI! Ini Dia Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Para pemain Timnas Indonesia kala menjalani TC jelang melawan Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menarik diulas. Sebab, laga seru itu akan segera tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Laga ini bisa disaksikan live di RCTI!

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya di Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada bulan ini. Pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi Vietnam dua kali, yakni pada 21 dan 26 Maret 2024.

TC Timnas Indonesia

Asnawi Mangkualam cs pun akan menjamu Vietnam lebih dahulu di SUGBK. Jelang duel itu, para pemain yang masuk daftar skuad sudah mulai berkumpul di Jakarta untuk menjalani pemusatan latihan (TC) sejak kemarin.

Pada TC hari pertama yang digelar di Stadion Madya pada Senin 18 Maret 2024 malam WIB, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong fokus ke pemulihan kondisi pemain. Sebab, kondisi para pemain, baik yang merumput di liga Indonesia maupun abroad, tak dalam performa 100 persen.

Para pemain Timnas Indonesia ini diketahui baru saja membela klub masing-masing di akhir pekan. Ditambah lagi, pemain abroad, seperti Jay Idzes, baru saja melewatkan penerbangan belasan jam. Dia terbang dari Italia ke Indonesia usai membela klubnya yang berlaga di Serie B, yakni Venezia.

“Memang TC baru mulai ya. Hari ini latihan pemulihan yang ringan pemulihan saja,” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Senin 18 Maret 2024.

“Sisa 2 hari lagi kami akan melawan Vietnam, kami akan mempersiapkan tim ini untuk melawan Vietnam supaya bagaimana caranya kami harus menang,” lanjutnya.

