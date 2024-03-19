Respons Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Setelah Resmi Jadi WNI: Siap Bawa Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia!

THOM Haye dan Ragnar Oratmangoen resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada Senin 18 Maret 2024 malam WIB. Setelah mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkuham DKI Jakarta, baik Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen sama-sama mengutarakan kebahagiaannya bisa mendapatkan paspor Indonesia.

Ragnar Oratmangoen bahkan tak tanggung-tanggung. Ia memiliki mimpi mengantarkan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia.

(Ragnar Oratmangoen bermimpi perkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia. (Foto: Instagram/@0ratmangoen)

Bicara tampil di Piala Dunia, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke edisi 2026 masih terbuka lebar. Timnas Indonesia bisa membuka peluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia asalkan minimal mengemas empat poin dalam dua pertemuan kontra Timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024.

“Saya sangat bahagia karena saya dapat mengambil sumpah WNI. Saya ingin tampil di Piala Dunia bersama Timnas Indonesia,” kata Ragnar Oratmangoen dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Selasa (19/3/2024).

Ragnar Oratmangoen pun tak sabar dapat memperkuat Timnas Indonesia. Ia tak sabar merasakan atmosfer yang ditunjukkan suporter saat Timnas Indonesia menjamu Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB.

Sayangnya untuk pertandingan di Jakarta, Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye diprediksi belum bisa tampil. Paling cepat, keduanya memperkuat Timnas Indonesia saat gantian melawat ke markas Timnas Vietnam pada Selasa, 26 Maret 2024.