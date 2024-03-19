5 Timnas Terbaik di Asia Tenggara Berdasarkan Peringkat FIFA, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia!

Berikut 5 Timnas Terbaik di Asia Tenggara berdasarkan peringkat FIFA. (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 5 Timnas terbaik di Asia Tenggara berdasarkan peringkat FIFA akan diulas Okezone. Saat ini ada 11 negara di Asia Tenggara yang aktif mengikuti turnamen sepakbola di ASEAN mulai dari kelompok umur U-16 hingga senior.

Dari 11 negara itu, lima tim nasional di antaranya dicap sebagai kekuatan utama sepakbola Asia Tenggara saat ini. berdasarkan ranking FIFA Februari 2024, negara-negara ini berstatus lima besar di Asia Tenggara. Siapa saja?

Berikut 5 Timnas terbaik di Asia Tenggara berdasarkan peringkat FIFA:

5. Timnas Indonesia (142 Dunia)





Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 142 dunia. Dari 11 negara yang ada di Asia Tenggara, Timnas Indonesia menduduki peringkat lima di ASEAN.

Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat empat atau bahkan tiga ASEAN di FIFA Matchday Maret 2024. Hal itu terjadi jika Timnas Indonesia menang kandang dan tandang atas Vietnam, plus Filipina dan Malaysia sama-sama mendapatkan hasil buruk bulan ini.

4. Timnas Filipina (139 Dunia)





Timnas Filipina berpotensi disalip Timnas Indonesia pada ranking FIFA April 2024. Sebab, di saat Timnas Indonesia hanya bersua Vietnam, Filipina akan bentrok Irak di lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Potensi Filipina kalah kandang dan tandang dari Irak sangat besar. Sebab, Irak berstatus tim terkuat di Asia saat ini. kemenangan atas Jepang di Piala Asia 2023 merupakan salah satu bukti kekuatan Irak.