Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Shin Tae-yong Kelar Pimpin TC Hari Pertama Timnas Indonesia Jelang Lawan Timnas Vietnam

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |21:41 WIB
Kata-Kata Shin Tae-yong Kelar Pimpin TC Hari Pertama Timnas Indonesia Jelang Lawan Timnas Vietnam
Shin Tae-yong serius menyiapkan Timnas Indonesia jelang melawan Timnas Vietnam. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, buka suara setelah memimpin pemusatan latihan (TC) hari pertama Timnas Indonesia jelang melawan Timnas Vietnam di Stadion Madya pada Senin, (18/3/2024) malam WIB. Ia mengatakan, sesi latihan hari pertama fokus ke pemulihan kondisi pemain.

Sebab, kondisi para pemain baik yang merumput di Liga Indonesia maupun abroad tak dalam performa 100 persen, mengingat mereka baru saja membela klub masing-masing di akhir pekan. Ditambah lagi pemain abroad seperti Jay Idzes yang baru saja melewatkan penerbangan belasan jam untuk terbang dari Italia ke Indonesia.

Suasana latihan Timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

“Memang TC baru mulai ya. Hari ini latihan pemulihan yang ringan pemulihan saja,” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (18/3/2024).

“Sisa 2 hari lagi kami akan melawan Vietnam, kami akan mempersiapkan tim ini untuk melawan Vietnam supaya bagaimana caranya kami harus menang,” lanjut pelatih asal Korea Selatan.

Shin Tae-yong mengatakan mulai menempa Jay Idzes dan kawan-kawan untuk fokus mematangkan taktik pada esok hari.

“Karena memang hari pertama kita latihan, apalagi para pemain banyak yang dari luar negeri, perjalanan sangat jauh dan pastinya melelahkan juga,” ujar eks pelatih Seongnam FC ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192448/john_herdman_dan_patrick_kluivert-jRs9_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192394/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-6FyG_large.jpg
5 Pemain Keturunan yang Layak Dinaturalisasi jika John Herdman Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Eksis dI Premier League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192385/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-u4tv_large.jpg
Ini Pemain Pertama yang Dinaturalisasi John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192371/patrick_kluivert_tak_lagi_melatih_timnas_indonesia-BUz3_large.jpg
2 Bulan Setelah Dipecat Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Dapat Penilaian dari Ole Romeny
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661153/bungkam-tuan-rumah-thailand-43-timnas-futsal-indonesia-juara-asean-u16-boys-championship-2025-vrd.webp
Bungkam Tuan Rumah Thailand 4-3, Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN U16 Boys' Championship 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/timnas_futsal_indonesia_u_16_juara_piala_aff_futsa.jpg
Ini Kunci Sukses Timnas Futsal Indonesia U-16 Juara Piala AFF 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement