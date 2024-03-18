Kata-Kata Shin Tae-yong Kelar Pimpin TC Hari Pertama Timnas Indonesia Jelang Lawan Timnas Vietnam

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, buka suara setelah memimpin pemusatan latihan (TC) hari pertama Timnas Indonesia jelang melawan Timnas Vietnam di Stadion Madya pada Senin, (18/3/2024) malam WIB. Ia mengatakan, sesi latihan hari pertama fokus ke pemulihan kondisi pemain.

Sebab, kondisi para pemain baik yang merumput di Liga Indonesia maupun abroad tak dalam performa 100 persen, mengingat mereka baru saja membela klub masing-masing di akhir pekan. Ditambah lagi pemain abroad seperti Jay Idzes yang baru saja melewatkan penerbangan belasan jam untuk terbang dari Italia ke Indonesia.

“Memang TC baru mulai ya. Hari ini latihan pemulihan yang ringan pemulihan saja,” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (18/3/2024).

“Sisa 2 hari lagi kami akan melawan Vietnam, kami akan mempersiapkan tim ini untuk melawan Vietnam supaya bagaimana caranya kami harus menang,” lanjut pelatih asal Korea Selatan.

Shin Tae-yong mengatakan mulai menempa Jay Idzes dan kawan-kawan untuk fokus mematangkan taktik pada esok hari.

“Karena memang hari pertama kita latihan, apalagi para pemain banyak yang dari luar negeri, perjalanan sangat jauh dan pastinya melelahkan juga,” ujar eks pelatih Seongnam FC ini.