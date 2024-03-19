Senang Bisa Main di Jakarta, Justin Hubner Makin Bertekad Bawa Timnas Indonesia Menang atas Vietnam

JAKARTA - Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Justin Hubner mengaku senang kembali ke Jakarta dan akan bermain di Tanah Air. Dapat bermain di hadapan pencinta sepakbola Tanah Air secara langsung lantas membuat Hubner semakin bertekad membawa Timnas Indonesia menang atas Vietnam.

Ya, Hubner akan beraksi membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat ini, tepatnya saat menjamu Vietnam di laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Kamis 21 Maret 2024.

Justin Hubner menilai laga melawan Vietnam pastinya sangat penting untuk Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Jadi, dia sangat bersemangat untuk laga tersebut, apalagi rivalitas Timnas Indonesia dengan Vietnam akhir-akhir ini cukup panas.

"Saya tidak sabar untuk memainkan pertandingan ini," kata Justin Hubner di Jakarta, dikutip Selasa (19/3/2024).

Pemain Cerezo Osaka mengatakan Timnas Indonesia akan menampilkan performa terbaik dalam laga nanti. Hal tersebut agar tim Asuhan Shin Tae-yong itu meraih hasil maksimal melawan The Golden Stars -julukan Vietnam.

"Kami akan melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan ini," sambung Justin Hubner.