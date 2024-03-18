Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ternyata Gaji per Bulan Justin Hubner Sama dengan Bayaran Setahun Pratama Arhan di Liga Jepang?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |11:59 WIB
Gaji Justin Hubner jauh lebih tinggi ketimbang Pratama Arhan? (Foto: Cerezo Osaka)
GAJI per bulan Justin Hubner di Liga 1 Jepang sama dengan bayaran setahun Pratama Arhan. Benarkah demikian?

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Justin Hubner, membuat kejutan dengan hijrah ke klub kasta teratas Liga Jepang, Cerezo Osaka. Justin Hubner hijrah dari Wolverhampton Wanderers ke Cerezo Ozaka dengan status pinjaman hingga akhir 2024.

Justin Hubner akan mentas bersama Cerezo Osaka di Liga 1 Jepang

Tujuan peminjaman Justin Hubner ke klub Jepang itu semata-mata untuk memberikan menit bermain lebih untuknya. Dengan begitu, pengalaman Justin Hubner bermain di level senior akan bertambah dan semakin siap merumput bersama tim utama Wolverhampton Wanderers.

Dengan hijrahnya Justin Hubner ke Liga Jepang, maka ia menjadi pemain asal Indonesia kelima yang bermain di Negeri Matahari Terbit. Sebelumnya, telah ada nama-nama seperti Ricky Yacobi, Irfan Bachdim, Stefano Lilipaly, dan belum lama ini ada Pratama Arhan.

Pratama Arhan saat itu bermain bersama klub Liga 2 Jepang yang baru saja promosi ke Liga 1 Jepang, Tokyo Verdy. Berhubung hanya main di Liga 2, tak ayal gaji yang diterima Pratama Arhan terbilang kecil jika dibandingkan dengan pemain Liga 2 Jepang.

Dihimpun dari berbagai sumber, rata-rata gaji pemain yang bermain di kasta kedua Liga Jepang adalah sekitar 4-5 juta yen atau setara Rp400 hingga Rp500 juta per musim.

Di sisi lain, gaji para pemain Liga 1 Jepang jauh lebih tinggi. Melansir Footy Rankings, rata-rata gaji pemain Liga 1 Jepang adalah sekira 373.294 euro atau setara Rp6,3 per musim. Jika di bagi per bulan, maka gaji pemain Liga 1 Jepang adalah sekira Rp525 juta.

