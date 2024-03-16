Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Berapi-api Tatap Laga Timnas Indonesia vs Vietnam: Saya Siap Berjuang!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |10:40 WIB
Justin Hubner Berapi-api Tatap Laga Timnas Indonesia vs Vietnam: Saya Siap Berjuang!
Justin Hubner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Justin Hubner, berapi-api tatap laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia memastikan siap tempur dan berjuang membawa Timnas Indonesia berjaya.

Hubner menegaskan siap berjuang untuk mengantar timnya meraih kemenangan atas Vietnam. Pemain yang baru gabung Cerezo Osaka itu juga berharap kehadiran suporter memberikan motivasi lebih bagi Skuad Garuda.

Justin Hubner

“Ya, saya sudah berbicara dengan pemain tentang pertandingan (Timnas Indonesia) melawan Argentina dan mereka (suporter) itu sangat gila! Banyak sekali orang, semuanya mendukung Indonesia,” kata Justin dikutip dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia (@timnas.indonesia), Sabtu (16/3/2024).

“Ini luar biasa, dan saya pikir akan kembali luar biasa pada saat melawan Vietnam nanti. Aku pikir semua orang akan menonton pertandingan ini, jadi saya tidak bisa mengecewakan mereka dan memastikan kami melakukan segalanya, berjuang untuk mereka, berjuang juga untuk kami sebagai tim,” sambungnya.

Lebih lanjut, Justin berharap para suporter bisa memenuhi dan memberikan atmosfer luar biasa di SUGBK. Dia menegaskan tidak akan membiarkan para suporter pulang dari stadion dengan rasa kecewa.

“Dan kita akan menjadi (satu) tim untuk mengalahkan Vietnam. Saya pikir kami butuh dukungan mereka (suporter). Kami akan (berusaha) membuat bangga, jadi tetap dukung kami,” jelas Hubner.

Halaman:
1 2
      
