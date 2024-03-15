Justin Hubner Dipinjamkan Wolverhampton Wanderers ke Cerezo Osaka, Begini Kata Erick Thohir

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, mendukung penuh keputusan Wolverhampton Wanderers yang meminjamkan Justin Hubner ke klub Liga 1 Jepang, Cerezo Osaka. Menurut Erick Thohir, peminjaman itu bagus karena bakal menambah menit tampil Justin Hubner di level profesional.

Sebelumnya, Justin Hubner berstatus kapten Wolverhampton Wanderers U-21. Meski berstatus kapten tim, Justin Hubner hanya mentas di level kelompok umur, bukan profesional seperti di Cerezo Osaka.

Rencananya, Justin Hubner baru bisa tampil memperkuat Cerezo Osaka saat melawan Shonan Bellmare dalam lanjutan Liga 1 Jepang 2024. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Yodoko Sakura Stadium, pada Sabtu 30 Maret 2024.

“Ya bagus lah, karena begini, banyak pemain kita juga yang perlu bermain di timnya. Kalau jadi cadangan doang kan… (tidak dilanjutkan),” kata Erick Thohir kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Danareksa, Jakarta pada Kamis 14 Maret 2024.

Erick Thohir mengatakan hal ini bisa dimanfaatkan para pelatih Timnas Indonesia untuk menilai perkembangan pemain. Dengan begitu, para pelatih akan lebih mudah untuk memanggil pemain ke Timnas Indonesia.

“itu yang kenapa saya selalu bilang, coach Indra (Sjafri), coach Nova (Arianto), atau coach Shin (Tae-yong) sama,” tutur Erick Thohir.