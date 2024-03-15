Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Dipinjamkan Wolverhampton Wanderers ke Cerezo Osaka, Begini Kata Erick Thohir

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |03:09 WIB
Justin Hubner Dipinjamkan Wolverhampton Wanderers ke Cerezo Osaka, Begini Kata Erick Thohir
Justin Hubner akan membela Cerezo di sepanjang 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, mendukung penuh keputusan Wolverhampton Wanderers yang meminjamkan Justin Hubner ke klub Liga 1 Jepang, Cerezo Osaka. Menurut Erick Thohir, peminjaman itu bagus karena bakal menambah menit tampil Justin Hubner di level profesional.

Sebelumnya, Justin Hubner berstatus kapten Wolverhampton Wanderers U-21. Meski berstatus kapten tim, Justin Hubner hanya mentas di level kelompok umur, bukan profesional seperti di Cerezo Osaka.

Justin Hubner

Rencananya, Justin Hubner baru bisa tampil memperkuat Cerezo Osaka saat melawan Shonan Bellmare dalam lanjutan Liga 1 Jepang 2024. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Yodoko Sakura Stadium, pada Sabtu 30 Maret 2024.

“Ya bagus lah, karena begini, banyak pemain kita juga yang perlu bermain di timnya. Kalau jadi cadangan doang kan… (tidak dilanjutkan),” kata Erick Thohir kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Danareksa, Jakarta pada Kamis 14 Maret 2024.

Erick Thohir mengatakan hal ini bisa dimanfaatkan para pelatih Timnas Indonesia untuk menilai perkembangan pemain. Dengan begitu, para pelatih akan lebih mudah untuk memanggil pemain ke Timnas Indonesia.

“itu yang kenapa saya selalu bilang, coach Indra (Sjafri), coach Nova (Arianto), atau coach Shin (Tae-yong) sama,” tutur Erick Thohir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191905/timnas_indonesia-NQ91_large.jpg
Resmi! Ini Daftar 5 Nominasi Pemain Terbaik PSSI Awards 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191823/john_herdman-8WDg_large.jpg
Media Asing Buka-bukaan Bongkar Penyebab John Herdman Pilih Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191783/john_herdman-OLRQ_large.jpg
Kisah John Herdman, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Ternyata Pernah Buat Gawang Maarten Paes Kebobolan 3 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1660055/ganyang-malaysia-timnas-futsal-indonesia-u19-segel-tiket-semifinal-dengan-status-juara-grup-gii.webp
Ganyang Malaysia, Timnas Futsal Indonesia U-19 Segel Tiket Semifinal dengan Status Juara Grup!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/sebastian_hertner.jpg
Tragedi Maut di Resor Ski! Mantan Pemain Timnas Jerman Tewas Jatuh dari Kereta Gantung, Istri Jadi Saksi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement