Respons Erick Thohir Setelah Bek Timnas Vietnam Bingung Bakal Lawan Timnas Indonesia atau Belanda

Rafael Struick, salah satu pemain Timnas Indonesia berdarah Belanda. (Foto: PSSI)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal pernyataan bek Timnas Vietnam, Do Duy Manh, yang bingung bakal menghadapi Timnas Indonesia atau Timnas Belanda. Erick Thohir mengatakan apa yang disampaikan Do Duy Manh membuktikan peningkatan kualitas yang ada di Timnas Indonesia mulai disorot tim-tim rival.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam akan bertemu dalam dua laga kandang dan tandang di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Jelang laga tersebut, Do Duy Manh mengeluarkan sindiran.

(Nathan Tjoe, pemain berdarah Belanda terbaru yang akan membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Ia menyampaikan sindiran halus dengan mengatakan bingung akan melawan Belanda atau Timnas Indonesia. Sindiran itu muncul karena dari 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Vietnam, sembilan di antaranya memiliki darah Belanda.

"Mungkin mereka (Vietnam) bingung Indonesia di bawah kepemimpinan ini makin bagus gitu, sama ketika kita juga melihat Vietnam, mungkin lima enam tahun lalu bingung kita, kenapa mereka bagus, tidak apa-apa," kata Erick Thohir kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.

"Sama-sama bingung, yang penting hasil nanti, orang kita pernah bingung mereka bagus banget, kok enggga boleh mereka bingung juga ngelihat kita, gantian gitu," sambung mantan presiden Inter Milan.

Timnas Indonesia memang diisi banyak pemain naturalisasi akhir-akhir ini. Nama-nama seperti Justin Hubner, Rafael Struick, dan Ivar Jenner adalah salah satunya.